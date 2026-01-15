Первый взгляд на Siri 2.0? В Gemini появился режим "Персональный интеллект", где ИИ знает о вас все

Google добавила в Gemini режим Personal Intelligence (Персональный интеллект) в бета-версии, который фактически превращает ИИ в вашего личного и проактивного ассистента.

Доступ к приложениям Google

Gemini с Personal Intelligence сможет получать данные из текстов, фото или видео из ваших приложений Google, чтобы настроить точные и персональные ответы. Речь идет о:

Google Workspace: Gmail, Календарь, Диск и тому подобное.

Google Фото

YouTube (история просмотров)

Поисковые службы: Поиск, Покупки, Новости, Карты, Google Авиабилеты и Отели

В Google говорят, что Personal Intelligence будет предоставлять «уникально адаптированные ответы» с «рассуждением на основе сложных источников». Компания работает над режимом с прошлого года, когда испытала экспериментальную модель «Personalization».

Как работает Personal Intelligence

Google предоставила несколько примеров работы Gemini с персональными ответами.

В одном пользователь спрашивает ИИ о новых шинах для минивэна Honda 2019 года. Gemini предоставила несколько вариантов: одни для ежедневной езды и вторые — для тяжелых погодных условий, ссылаясь на снимки семейных поездок в Оклахому, найденные в Google Фото. Далее чат-бот предложил рейтинги и цены для каждой из опций. В другом запросе Gemini быстро предоставила номерной знак авто, извлекая его из фотографий.

Все ответы будут содержать объяснения об источниках (то есть ваши приложения), которые ИИ использовал для поиска информации, чтобы вы могли ее проверить.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Доступна и опция «Для вас», содержащая советы для персонализированного поиска.

А что с конфиденциальностью?

Personal Intelligence выключена по умолчанию, а после запуска режим можно в любой момент деактивировать и генерировать ответы без персонализации. Для конфиденциальности советуют использовать временные чаты.

Вы сами выбираете, какие приложения увидит ИИ. Google уточняет, что никакие ваши данные из приложений не будут использоваться для обучения моделей, тогда как вся информация уже «конфиденциально» хранится в ее приложениях и не требует «отправки куда-то еще» для персонализации.

Доступность

В настоящее время Personal Intelligence работает в бета-версии и до активного развертывания должен пройти тщательное тестирование, чтобы минимизировать ошибки. Google предостерегает, что возможны неточные ответы или чрезмерная персонализация, а также советует избегать медицинских запросов. Все предоставленные моделью тексты можно оценить, чтобы компания понимала, в чем ее можно улучшить.

Со вчерашнего дня тестовый доступ начали получать подписчики Google AI Pro и AI Ultra в США. После полноценного запуска режим будет работать в веб-версии, на Android и iOS, а также со всеми моделями в средстве выбора моделей Gemini. В планах: выход на большее количество стран и запуск бесплатного доступа.

При чем здесь Siri?

Несколько дней назад Apple официально подтвердила партнерство с Google, в рамках которого модели Gemini будут использоваться для развития будущих функций Siri и Apple Intelligence.

Компания дразнила новую Siri, как более персонализированную и такую, что сможет выполнять действия за вас в приложениях устройства. Учитывая новый режим Gemini, что-то похожее в основе ОС получат и владельцы iPhone. Запуск обновленного ассистента Apple планируют на 2026 год, но без точных дат

По данным CNBC, соглашение носит многолетний характер. Bloomberg ранее сообщал, что Apple может платить Google около $1 млрд в год за доступ к Gemini, а также что для новой Siri компания планирует использовать ИИ-модель с 1,2 трлн параметров. Никаких технических или финансовых деталей стороны официально не раскрывают.

Источник: Google