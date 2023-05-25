Складной смартфон Moto Razr Ultra засветился в 44-секундном рекламном ролике – анонс ожидается 1 июня

Складной смартфон Moto Razr Ultra еще не анонсирован официально, но всё идёт к тому. Известный инсайдер Эван Блесс поделился официальным рекламным роликом этой модели, что говорит о скором анонсе.

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Видео демонстрирует складной смартфон, гибкий дисплей которого складывается внутрь. На наружной части корпуса расположен ещё один вспомогательный дисплей меньшего размера. Там же можно заметить двойной модуль камеры. Рекламный ролик рассказывает о поддержке окружающего звука Dolby Atmos, тонких рамках дисплея и ярком экране.

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Большая часть технических характеристик Moto Razr Ultra всё ещё остаются неизвестными. Известно лишь, что внешний дисплей имеет диагональ 3,5 дюйма.

Как ожидается, официальный анонс смартфона Moto Razr Ultra (в США он будет называться Razr+) состоится 1 июня. Ранее Блесс говорил о двух складных смартфонах с кодовыми названиями Juno и Venus. Более доступная версия, скорее всего, получит маркетинговое название Razr 40.

Источник: The Verge