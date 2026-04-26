Новости Устройства 26.04.2026

Красивое: обнародованы официальные рендеры Motorola Razr 70 Ultra

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Motorola готовится представить серию Razr 70 на следующей неделе сразу в двух моделях. Мы уже видели немало утечек, а теперь в сети появились официальные пресс-рендеры Razr 70 Ultra, которыми поделился инсайдер Эван Блас.


Судя по всему, Motorola существенно не меняет дизайн. Razr 70 Ultra внешне почти идентичен прошлогоднему Razr 60 Ultra: две камеры на крышке, минималистичный основной дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Кроме того, можно увидеть шарнирный механизм Razr 70 Ultra, а также 4-дюймовый внешний дисплей и двойные камеры по 50 МП.

Motorola Razr 70 Ultra / Изображение: GSM Arena

Мы также видим два новых цвета Razr 70 Ultra. Один — фиолетовый с сочетанием искусственной кожи и текстиля на задней крышке, второй — с древовидной текстурой в коричневых оттенках. Согласно с предыдущими утечками, эти варианты будут называться Orient Blue Alcantara и Pantone Cocoa Wood. Аналитики предполагают, что Motorola намеренно оставляет характеристики Ultra почти неизменными, чтобы удержать цену на том же уровне в условиях дефицита памяти на рынке.

«Часть энтузиазма, порожденного лавиной утечек о Razr 70 и Razr 70 Ultra последних недель, может утихнуть», — отмечает по этому поводу PhoneArena.

Ожидается, что Razr 70 Ultra получит большую батарею — 5 000 мАч против 4 700 мАч у предшественника. Скорость зарядки, вероятно, останется на уровне 68 Вт. Под капотом флагмана предполагается чипсет Snapdragon 8 Elite. В Северной Америке серия Razr 70 выйдет под названием Razr 2026, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.


Изображение: GSM Arena

Официальная дата анонса подтверждена: обе модели — Razr 70 и Razr 70 Ultra — дебютируют 29 апреля 2026 года. Выход в продажу на рынке Северной Америки запланирован на 21 мая. Тем временем обычная модель Razr 70 выглядит как более заметное обновление: она получит процессор MediaTek Dimensity 7450X, увеличенную батарею на 4 800 мАч и 50-мегапиксельный телеобъектив вместо широкоугольного.

Motorola Razr 70 Ultra / Изображение: GSM Arena

Базовая модель Razr 2026 будет стоить $799,99, тогда как Razr+ 2026 — $1 099,99, а Razr Ultra 2026 может достичь $1 499,99. Для сравнения, прошлогодний Razr Ultra на старте стоил $1 299 — то есть топовая модель все же может подорожать на $200 несмотря на минимальные изменения в характеристиках.

Источник: GSM Arena

