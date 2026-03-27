Новости Устройства 27.03.2026

Появились первые рендеры Motorola Razr 70 Ultra

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

З'явились перші рендери Motorola Razr 70 Ultra

В сети обнародовали первые изображения флагманского складного смартфона Motorola Razr 70 Ultra.


Модель получила дополнительный 4″ дисплей с тонкими рамками, 7″ основной дисплей и двойной блок камер. Razr 70 Ultra может быть выпущена уже в апреле этого года, так же как год назад была выпущена Motorola Razr 60 Ultra. Инсайдеры @OnLeaks и XpertPick обнародовали первые изображения устройства


Смартфон имеет серебристый цвет, однако непонятно, будет ли это конечным вариантом. Все остальное почти идентично по дизайну с Motorola Razr 60 Ultra, включая немного округлую металлическую рамку. С правой стороны размещаются кнопки регулировки громкости и блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. На левой стороне — только кнопка активации искусственного интеллекта.

З'явились перші рендери Motorola Razr 70 UltraЗ'явились перші рендери Motorola Razr 70 UltraЗ'явились перші рендери Motorola Razr 70 Ultra

Снизу размещаются порт USB-C, динамик и слот для SIM-карты. Ожидается, что Motorola Razr 70 Ultra получит значительные улучшения характеристик по сравнению с предыдущей моделью, однако они пока не раскрываются.

В разложенном виде размеры Motorola Razr 70 Ultra составляют 171,3 x 74,1 x 7,8 мм, а в складном — 88,0 x 74,1 x 15,8 мм. Таким образом Motorola Razr 60 Ultra немного тоньше новой модели. Это может быть связано с более крупными модулями камер или же более емким аккумулятором

Согласно сертификациям, компания выпустит два смартфона в линейке — Razr 70 и Razr 70 Ultra. Утечки указывают, что Razr 70 получит 6,9″ OLED-дисплей с разрешением FHD+ 1080 x 2640p и 3,63″ внешний дисплей с разрешением 1056 x 1066p. Смартфон оснащен 32-мегапиксельной фронталкой, двойной камерой на 50 Мп. Устройство будет работать на 8-ядерном процессоре с частотой 2,75 ГГц, но каком именно, пока неизвестно. Конфигурации будут включать 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ или 18 ГБ ОЗУ. Варианты внешней памяти будут включать 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Ранее мы писали, что на CES 2026 компания Motorola сделала сразу несколько анонсов. Бренд показал лимитированный Razr для фанатов футбола, ультрапремиальный Signature, новые смарт-часы, портативную акустику, аксессуары и сразу два ИИ-проекта. В то же время Motorola Edge 70 Fusion получил более тонкий защищенный корпус, батарею на 5200 мА-ч и чип Snapdragon 7s Gen 3.

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить