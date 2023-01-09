Сколько в россии осталось ракет / «шахидов» и возможны ли еще массированные удары?

Министр обороны Алексей Резников опубликовал актуальную оценку исчерпания ракетного арсенала россии.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Больше всего с начала войны враг израсходовал запасов ракет «Искандер» — 92%. Эти ракеты вместе с другими продолжают производиться, но не в таком количестве, чтобы быстро компенсировать расход.

Во время недавних атак российская армия запускала по территории Украины «Калибры», Х-101 и Х-155, а также приобретенные у ирана дроны-камикадзе. По оценке Генштаба ВСУ, «Калибров» осталось 9%, а у Х-101 и Х-155 — 16% и запасов.

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Больше всего в россии остается ракет С-300 — 83%, или 6672 единицы. Также остается около 12% иранских дронов-камикадзе «Shahed-131/136» из 750, которые уже были поставлены. По данным украинской разведки, по контракту россии и ирана предусмотрено 1 750 и в ближайшее время ожидается очередная партия поставки этих «мопедов».

10 октября используется как дата первого массированного ракетного обстрела и начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру, хотя первый обстрел произошел 11 сентября, когда российские оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ. С тех пор россия провела более 10 массированных ракетных и дроновых атак по разным направлениям по всем регионам Украины.

После потепления и установления ряда температурных рекордов в Украину возвращаются морозы, а значит, растет потребление электроэнергии, увеличивается дефицит в энергосистеме и, к сожалению, применяются более жесткие ограничения электроснабжения. Новые массированные обстрелы пока очень вероятны — в утренней сводке 9 января Генеральный Штаб ВСУ, среди прочего, отметил угрозу нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. В декабре начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов сообщал, что у россиян осталось ракет на несколько масштабных атак, и они «выйдут в ноль», а Украина тоже не сидела без дела и принимает все возможные меры для противодействия российским террористическим обстрелам.

В настоящее время украинская противовоздушная оборона сбивает примерно 80% ракет — уже анонсированные западными партнерами Украины поставки дополнительных средств ПВО, в частности, ЗРК MIM-104 Patriot от США и еще один такой комплекс от Германии должны существенно улучшить этот показатель. В то же время во время атак на новогодние праздники силы ПВО ВСУ уничтожили все 84 беспилотника Shahed-131/136, которые были запущены в РФ.