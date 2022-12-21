Офіційно: Україна отримає ЗРК MIM-104 Patriot у новому пакеті військової допомоги від США

Ось і з’явилося офіційне підтвердження довгоочікуваної новини: США передадуть Україні ЗРК MIM-104 Patriot — він стане частиною нового пакету військової допомоги на майже 2 мільярди доларів. Про це заявили у Білому домі.

“Він міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України”, із офіційної заяви Білого дому

У найближчі години цей пакет допомоги анонсує президент США Джо Байден — вчора пізно ввечері з’явилися повідомлення, що Володимир Зеленський особисто відвідає Вашингтон, де виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу, а сьогодні вранці з’явилося офіційне підтвердження поїздки. Це буде перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності 🇺🇦. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю 🇺🇦 та 🇺🇸. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

У прессслужбі повідомили, що президент вирушив до США після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті 20 грудня.

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Раніше Україна неодноразово просила цей новітній американський зенітно-ракетний комплекс, який використовують США та їхні союзники. І ось цей день настав.

США навчатиме українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

“Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю”, — пояснили у Білому домі.

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MIM-104 Patriot — це ЗРК середньої/дальньої дії, що виробляється американською Raytheon, який значно перевершує не лише усі ЗРК ЗСУ, але і ворожі. Зараз він існує вже в трьох модифікаціях. Комплекс складається з 6-9 батарей, кожна батарея містить 4 пускові установки (на кожній розміщується по чотири ракети). Сучасна РЛС з фазованою антенною решіткою забезпечує супроводження понад сотні цілей та забезпечує можливість обстрілювати одночасно до 8 цілей. Завдяки багатому арсеналу ракет різного призначення Patriot забезпечує враження багатьох цілей — балістичних та крилатих ракет, а також інших високоманеврових цілей, включаючи активні, пасивні та теплові головки самонаведення. Вартість постачання 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (36 ПУ ЗКР «Петріот» PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР «Петріот» PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованими решітками, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Поза всяким сумнівом ЗРК MIM-104 Patriot здатен суттєво підсилити протиповітряну оборону України та допомогти створити багатошарову систему протиракетної оборони “український повітряний щит”.