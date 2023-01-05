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Аномально тепла зима у Європі: гірськолижні курорти пустують, у Чехії квітнуть сади, а Київ третій день поспіль фіксує температурні рекорди

Аномально тепла зима у Європі: гірськолижні курорти пустують, у Чехії квітнуть сади, а Київ третій день поспіль фіксує температурні рекорди

Новий рік приніс у частину Європи теплу зимову погоду, а спеціалізовані сайти різних країн чи не щодня звітують про нові температурні рекорди у Швейцарії, Польщі чи Угорщині. 

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У Будапешті 25 грудня зареєстрували рекордно теплу погоду на Різдво, а 1 січня температура там піднялась до 18,9°C. У Франції, де ніч з 30 на 31 грудня стала найтеплішою з початку вимірювань, температура піднялася майже до 25°C на південному заході на Новий рік, у той час, як зазвичай гамірні європейські гірськолижні курорти залишилися безлюдними через відсутність снігу.

Метеорологічна служба Німеччини, яка зафіксувала температуру вище 20°C, повідомила, що такої теплої зими у країні не спостерігалося з початку вимірювань у 1881 році. У Чехії квітнуть дерева у приватних садах, а швейцарський офіс метеорології та кліматології попередив людей, які страждають на алергію, щодо пилку рослин, який вже почав поширюватися.

В аеропорту Більбао в Країні Басків, Іспанії, температура досягла 25,1°C. Люди ніжилися на сонці, сидячи біля музею Гуггенхайма або гуляючи вздовж річки Нервіон.

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“Це ніби й гарна погода для їзди на велосипеді, але ми знаємо, що планета буквально горить. Тож ми насолоджуємося цим, але водночас боїмося”, — каже французька туристка Джоана Хост.

Три дні рекордів 

Новий 2023-й рік і у столиці України розпочався з температурних рекордів. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°C, а максимальна за день досягла 13,2°C. Кліматична норма була перевищена на 13,8°C, що відповідає нормам погоди у середині квітня. 

Столичні комунальники поділилися у соцмережах світлинами сакур, що розквітли у цей час в одному з київських парків.

У наступні два дні зима у Києві продовжувала утримувати рекордні температурні показники: 2 січня максимальна температура у столиці піднялась до 13,2°C, а 3-го трохи опустилась до 10,7°C. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11.01.1991 р.

Причини та наслідки

Січнева тепла погода цілком очікувано вписується в довгострокову тенденцію підвищення температури через кліматичні зміни, спричинені діями людини. Це також слідує за ще одним роком екстремальних погодних явищ — які, на думку вчених, були безпосередньо пов’язані з глобальним потеплінням — включаючи смертоносну спеку в Європі та Індії та повені в Пакистані.

Місце смертоносного обвалу частин гірського льодовика в італійських Альпах під час рекордних температур на хребті Мармолада, Італія, 5 липня 2022 року. Фото: Reuters
Місце смертоносного обвалу частин гірського льодовика в італійських Альпах під час рекордних температур на хребті Мармолада, Італія, 5 липня 2022 року. Фото: Reuters

Підвищення температури також сприяє більш ранньому цвітінню рослин та завчасному виходу тварин зі сплячки, що може призвести до їх загибелі під час пізніших різких похолодань. 

Робер Вотард, директор Інституту П’єра-Симона Лапласа у Франції, сказав, що, хоча температура досягала максимуму з 30 грудня по 2 січня, теплий період триває вже два тижні й він ще не закінчився:

“Насправді, це відносно довготривала подія”.

Пусті схили

Французьке національне погодне агентство Meteo France пояснило аномальні температури масою теплого повітря, що рухається до Європи з субтропічних зон. Це збіглося із зазвичай піковим лижним сезоном: однак нині усі поїздки скасовані, а схили спорожніли. 

  • Курорти в північних іспанських регіонах Астурія, Леон і Кантабрія були закриті з різдвяних свят через відсутність снігу.
  • На горі Яхорина у Сараєво, яке приймало зимові Олімпійські ігри 1984 року, як завжди очікували, що період свят буде одним із найзавантаженіших тижнів у сезоні. Натомість крісельні підйомники непорушно зависли над схилами, вкритими травою. 
  • Змагання зі стрибків з трампліна в Закопане, Польща, заплановані на вихідні 7-8 січня, також були скасовані.
Аномально тепла зима у Європі: гірськолижні курорти пустують, у Чехії квітнуть сади, а Київ третій день поспіль фіксує температурні рекорди. Image: Reuters/Kirsten Donovan
Лижний курорт Яхорина у Сараєво, Боснія і Герцеґовина. Фото: Reuters/Kirsten Donovan

“Те, що зараз відбувається, — це саме те, про що кліматологи попереджали нас 10-20 років тому, і зараз цьому вже неможливо запобігти”, — сказав Карстен Смід, експерт з питань клімату з Німеччини.

Зниження газового навантаження

Аномально теплі температури тим часом принесли полегшення деяким європейським урядам, які намагалися забезпечити дефіцитні постачання газу та стримувати різке зростання цін.

Попит на газ для опалення в багатьох країнах впав через теплий сезон, що сприяло зниженню цін. Орієнтовна ціна на газ за перший місяць торгувалась на рівні 70,25 євро за МВт·год в середу вранці, що є найнижчим рівнем з лютого 2022 року – безпосередньо перед повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Джерело: Reuters


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