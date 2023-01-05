Аномально тепла зима у Європі: гірськолижні курорти пустують, у Чехії квітнуть сади, а Київ третій день поспіль фіксує температурні рекорди

Новий рік приніс у частину Європи теплу зимову погоду, а спеціалізовані сайти різних країн чи не щодня звітують про нові температурні рекорди у Швейцарії, Польщі чи Угорщині.

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У Будапешті 25 грудня зареєстрували рекордно теплу погоду на Різдво, а 1 січня температура там піднялась до 18,9°C. У Франції, де ніч з 30 на 31 грудня стала найтеплішою з початку вимірювань, температура піднялася майже до 25°C на південному заході на Новий рік, у той час, як зазвичай гамірні європейські гірськолижні курорти залишилися безлюдними через відсутність снігу.

Метеорологічна служба Німеччини, яка зафіксувала температуру вище 20°C, повідомила, що такої теплої зими у країні не спостерігалося з початку вимірювань у 1881 році. У Чехії квітнуть дерева у приватних садах, а швейцарський офіс метеорології та кліматології попередив людей, які страждають на алергію, щодо пилку рослин, який вже почав поширюватися.

В аеропорту Більбао в Країні Басків, Іспанії, температура досягла 25,1°C. Люди ніжилися на сонці, сидячи біля музею Гуггенхайма або гуляючи вздовж річки Нервіон.

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“Це ніби й гарна погода для їзди на велосипеді, але ми знаємо, що планета буквально горить. Тож ми насолоджуємося цим, але водночас боїмося”, — каже французька туристка Джоана Хост.

Три дні рекордів

Новий 2023-й рік і у столиці України розпочався з температурних рекордів. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°C, а максимальна за день досягла 13,2°C. Кліматична норма була перевищена на 13,8°C, що відповідає нормам погоди у середині квітня.

Столичні комунальники поділилися у соцмережах світлинами сакур, що розквітли у цей час в одному з київських парків.

У наступні два дні зима у Києві продовжувала утримувати рекордні температурні показники: 2 січня максимальна температура у столиці піднялась до 13,2°C, а 3-го трохи опустилась до 10,7°C. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11.01.1991 р.

Причини та наслідки

Січнева тепла погода цілком очікувано вписується в довгострокову тенденцію підвищення температури через кліматичні зміни, спричинені діями людини. Це також слідує за ще одним роком екстремальних погодних явищ — які, на думку вчених, були безпосередньо пов’язані з глобальним потеплінням — включаючи смертоносну спеку в Європі та Індії та повені в Пакистані.

Підвищення температури також сприяє більш ранньому цвітінню рослин та завчасному виходу тварин зі сплячки, що може призвести до їх загибелі під час пізніших різких похолодань.

Робер Вотард, директор Інституту П’єра-Симона Лапласа у Франції, сказав, що, хоча температура досягала максимуму з 30 грудня по 2 січня, теплий період триває вже два тижні й він ще не закінчився:

“Насправді, це відносно довготривала подія”.

Пусті схили

Французьке національне погодне агентство Meteo France пояснило аномальні температури масою теплого повітря, що рухається до Європи з субтропічних зон. Це збіглося із зазвичай піковим лижним сезоном: однак нині усі поїздки скасовані, а схили спорожніли.

Курорти в північних іспанських регіонах Астурія, Леон і Кантабрія були закриті з різдвяних свят через відсутність снігу.

На горі Яхорина у Сараєво, яке приймало зимові Олімпійські ігри 1984 року, як завжди очікували, що період свят буде одним із найзавантаженіших тижнів у сезоні. Натомість крісельні підйомники непорушно зависли над схилами, вкритими травою.

Змагання зі стрибків з трампліна в Закопане, Польща, заплановані на вихідні 7-8 січня, також були скасовані.

“Те, що зараз відбувається, — це саме те, про що кліматологи попереджали нас 10-20 років тому, і зараз цьому вже неможливо запобігти”, — сказав Карстен Смід, експерт з питань клімату з Німеччини.

Зниження газового навантаження

Аномально теплі температури тим часом принесли полегшення деяким європейським урядам, які намагалися забезпечити дефіцитні постачання газу та стримувати різке зростання цін.

Попит на газ для опалення в багатьох країнах впав через теплий сезон, що сприяло зниженню цін. Орієнтовна ціна на газ за перший місяць торгувалась на рівні 70,25 євро за МВт·год в середу вранці, що є найнижчим рівнем з лютого 2022 року – безпосередньо перед повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Джерело: Reuters