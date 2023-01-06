БМП Bradley, ППО Patriot, БМП Marder – союзники нададуть Україні додаткове озброєння для боротьби з російською агресією

Майже відразу після повідомлення про те, що Франція передасть Україні колісні «танки» AMX-10 RC та бронемашини Bastion, не забарилися схожі повідомлення й від інших українських союзників.

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Як повідомляє Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, новий пакет військової допомоги США включатиме близько 50 БМП Bradley. Загальна вартість цього пакету допомогу у боротьбі з російською агресією складатиме приблизно $2,8 млрд. Очікується, що цей пакет допомоги для України буде оголошено в п’ятницю, повідомили чиновники.

Bradley

Розробка БМП Bradley почалась ще в середині 1960-хроків, а на озброєння бойова машина стала 1981 року. Вона призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою та їх вогневої підтримки під час ведення бою. БМП оснащено баштою з 25-мм пушкою Bushmaster, 7,62-мм спареним кулеметом, двома протитанковими ракетними установками TOW. Хоча Bradley не є танком, вона може ефективно виконувати роль «вбивці танків». Протитанкові ракети мають великий радіус ураження, а висока маневровість та швидкість дозволяють завчасно виходити на вогневі позиції та залишати їх.

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Крім того, уряд Німеччини прийняв рішення надати Україні додаткову батарею системи ППО Patriot та БМП Marder. Про це було оголошено увечері 5 січня після телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Patriot

Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс, який призначений для повітряного захисту на середніх та великих висотах. Він використовується з 1981 року армією США і її союзниками. ЗРК Patriot складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи. Комплекс може використовуватись для перехоплення літаків та ракет противника, в тому числі балістичних. В залежності від розміру цілі, Patriot може виявляти їх на відстані до 180 км та одночасно супроводжувати до 125 цілей. Час виявлення заявлено 8-10 секунд. Одночасно може здійснюватись наведення до 6 ракет.

Marder

БМП Marder є своєрідним аналогом БМП Bradley. Ця бойова машина має 20-мм автоматичну гармату RH 202, спарений кулемет калібру 7,62 мм та ракетний комплекс MILAN, вона може перевозити до 7 бійців. Отже, вона також може ефективно використовуватись для підтримки дій піхоти та знищення танків противника. Однак це старіша розробка за Bradley. Розробка Marder почалась ще у 1960 році, а виробництво – з кінця 1969 року. З 2010 року у ЗС Німеччини Marder поступово замінюється більш сучасною БМП Puma.

Наразі існує близько 10 модифікацій БМП Marder, які відрізняються наявним озброєнням, рівнем захисту, розміром десантного відсіку, додатковим обладнанням. Наразі невідомо, яку саме модифікацію БМП Німеччина передасть Україні та в якій кількості.