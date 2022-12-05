ППО ЗСУ сьогодні збила 60+ із понад 70 російських ракет — це новий рекорд ефективності

У понеділок 5 грудня росіяни здійснили восьмий масований обстріл критичної енергетичної інфраструктури України, а ППО ЗСУ збила більшість ракет — 60+ із понад 70 російських ракет. Це означає, що силами та засобами протиповітряної оборони цього разу було відбито понад 85% ворожих ракет, що є новим рекордом.

Для порівняння, під час попереднього масованого обстрілу 23 листопада, який спричинив частковий блекаут, ППО ЗСУ збили 51 із 70+ ракет та 5 БПЛА.

Ракетний обстріл 5 грудня — скількома та якими саме ракетами атакували росіяни

Загалом росія здійснила три хвилі ракетних атак по Україні Окремі групи літаків запускають ракети кожна зі свого напрямку, а кожна ракета запрограмована на свою ціль і траєкторію польоту, щоб ввести в оману засоби ППО:

38 крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області;

22 крилаті ракети типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту;

3 крилаті ракети Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, 6 керованих авіаційних ракет Х-59 та ще одна Х-31П з винищувачів Су-35 з акваторії Чорного моря Україну

Збиття крилатої ракети ЗСУ Gepard

Наслідки обстрілу

Цього разу найбільше постраждала Одеська область — наслідок масованого ракетного удару пошкоджено два інфраструктурних об’єкти; у місті знеструмлені всі помпові станції та резервні лінії, тому в усіх споживачів відсутнє водопостачання. Також зафіксовані влучання в енергооб’єкти у Київській та Вінницькій областях. Енергетики та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути електрику, воду та тепло в кожну домівку.

Водночас енергосистема України встояла — вона продовжує функціонувати та залишається цілісною, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас в усіх областях вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. В «Укренерго» попередили, що знадобиться певний час, щоб вивести частину електростанцій, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу, на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.



Також сьогоднішня атака вчергове зачепила Молдову — через обстріл у країні почалися перебої з електропостачанням, а на півночі біля кордону з Україною поблизу міста Бричани впала частина ракети (судячи з фото в соцмережах — це розгінний блок ЗРК С300, результат роботи нашого ППО).