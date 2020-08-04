Sky News: Garmin выплатила «многомиллионный» выкуп хакерам, которые устроили атаку на онлайн-сервисы компании

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Производитель умных часов, фитнес-браслетов и техники для GPS-навигации Garmin заплатил «многомиллионный» выкуп хакерам, взломавшим ее внутренние системы защиты в конце прошлого месяца. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники Sky News рассказали, что Garmin провела выплату в обмен на ключ для расшифровки файлов и возобновления доступа к своим сервисам. Сообщается, что для выплаты выкупа Garmin обратилась к фирме Arete IR, чтобы обойти санкции США из-за сделки с хакерами. В Arete IR заявили, что связи между вирусом WastedLocker и российской компанией не доказаны.

Злоумышленники атаковали системы Garmin с помощью вируса-шифровальщика WastedLocker, за которым стоит хакерская группировка Evil Corp, предположительно связанная с российскими спецслужбами. Группировка попала под санкции министерства финансов США в декабре прошлого года.

Точную сумму выкупа Sky News не указывает.

Первые упоминания о вирусе WastedLocker появились в отчетах Fox-IT и MalwareBytes в июле 2020 года. Специалисты по безопасности утверждали, вирус создает шифрованные файлы с названием организации-жертвы и припиской wasted («потрачено»), требуя в качестве выкупа сумму от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах. Один из источников издания BleepingComputer сообщил, что злоумышленники требовали у Garmin $10 млн.

Источник: Sky News