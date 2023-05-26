Новости Игры 26.05.2023 в 12:34

Не только украинская локализация Alan Wake 2 — Remedy также перевела на украинский официальный сайт игры

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Не только украинская локализация Alan Wake 2 — Remedy также перевела на украинский официальный сайт игры

Вчера во время мероприятия Sony PlayStation Showcase студия Remedy Entertainment анонсировала игру Alan Wake 2 и продемонстрировала соответствующий трейлер. Игра будет распространяться на платформах PlayStation 5, Xbox Series X и ПК и получит украинскую локализацию в виде субтитров и интерфейса.

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Не тільки українська локалізація Alan Wake 2 — Remedy також переклала українською офіційний сайт гри

Кроме локализации игры авторы Alan Wake 2 перевели на украинский язык еще и официальный сайт. Он содержит описание игры, описание главных персонажей и локаций, публикации разработчиков и ответы на частые вопросы. Материал достаточно качественно изложен на украинском языке.

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Alan Wake 2 – это продолжение оригинальной игры, вышедшей в 2010 году. Хотя это сиквел, разработчики говорят, что игра самостоятельна и не требует предварительного прохождения оригинала или Control. Однако те, кто уже знаком со вселенной Alan Wake, найдут множество отсылок в ходе игры.

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Alan Wake 2 создана в жанре survival horror и предлагает вид от третьего лица. По сюжету, через 13 лет после исчезновения автора бестселлеров Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс совершается ряд ритуальных убийств. Агента ФБР Сагу Андерсон отправляют в Брайт-Фоллс для расследования убийств, где ей придется столкнуться с настоящим кошмаром и разобраться в сверхъестественной истории ужасов, написанных Уэйком. В то же время сам Уэйк продолжает попытки выбраться из плена Темной обители. Игрокам придется сыграть за Алана Уэйка и Сагу Андерсон в двух параллельных однопользовательских историях.

Следует добавить, что продемонстрированный на Sony PlayStation Showcase трейлер Alan Wake 2 был воспроизведен и записан на PlayStation 5.

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На 8 июня во время проведения Summer Game Fest запланирована демонстрация полноценного геймплея Alan Wake 2.

Напомним, выход Alan Wake 2 намечен на 17 октября.


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