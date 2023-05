Не только украинская локализация Alan Wake 2 — Remedy также перевела на украинский официальный сайт игры

Вчера во время мероприятия Sony PlayStation Showcase студия Remedy Entertainment анонсировала игру Alan Wake 2 и продемонстрировала соответствующий трейлер. Игра будет распространяться на платформах PlayStation 5, Xbox Series X и ПК и получит украинскую локализацию в виде субтитров и интерфейса.

Кроме локализации игры авторы Alan Wake 2 перевели на украинский язык еще и официальный сайт. Он содержит описание игры, описание главных персонажей и локаций, публикации разработчиков и ответы на частые вопросы. Материал достаточно качественно изложен на украинском языке.

Alan Wake 2 – это продолжение оригинальной игры, вышедшей в 2010 году. Хотя это сиквел, разработчики говорят, что игра самостоятельна и не требует предварительного прохождения оригинала или Control. Однако те, кто уже знаком со вселенной Alan Wake, найдут множество отсылок в ходе игры.

Alan Wake 2 создана в жанре survival horror и предлагает вид от третьего лица. По сюжету, через 13 лет после исчезновения автора бестселлеров Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс совершается ряд ритуальных убийств. Агента ФБР Сагу Андерсон отправляют в Брайт-Фоллс для расследования убийств, где ей придется столкнуться с настоящим кошмаром и разобраться в сверхъестественной истории ужасов, написанных Уэйком. В то же время сам Уэйк продолжает попытки выбраться из плена Темной обители. Игрокам придется сыграть за Алана Уэйка и Сагу Андерсон в двух параллельных однопользовательских историях.

Следует добавить, что продемонстрированный на Sony PlayStation Showcase трейлер Alan Wake 2 был воспроизведен и записан на PlayStation 5.

The Alan Wake 2 trailer in the PlayStation Showcase was 100% running on PlayStation 5. I want to really point that out. We did say in 2021 that we are gonna push the graphics hard on this one. I think we’ll have the best looking game in 2023 #AlanWake2 #alanwake #PlayStation5

— Thomas Puha (@RiotRMD) May 24, 2023