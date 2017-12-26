Следующая версия Android позволит операторам скрывать информацию о силе сигнала мобильной сети

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Существующие на рынке версии мобильной операционной системы Android позволяют пользователю просматривать информацию о силе сигнала мобильной сети через меню настроек. Но в будущем предоставление такой информации может стать опцией, а не обязательным атрибутом.

К такому выводу можно прийти, проанализировав доступный через Android Open Source Project код. Судя по всему, разработчики операционной системы намерены предоставить операторам возможность скрывать от пользователей информацию о силе сигнала. Эта функция, якобы, была запрошена операторами, и Google согласилась с их требованиями. При этом не уточняется, зачем именно операторам потребовалась такая возможность.

Следует отметить, что это изменение повлияет на показатель «Сила сигнала» в меню «Статус SIM», но не затронет API, работающие с данной информацией. Таким образом, сторонние приложения всё же смогут показывать силу сигнала мобильной сети.

Источник: gsmarena