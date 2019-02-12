Слухи: До конца текущего года французы выпустят электромобиль Renault Zoe (2019), который получит обновленный дизайн, более мощный двигатель, емкую батарею и запас хода 400 км (WLTP)

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Французское издание L’Argus сообщило, что компания Renault собирается представить обновленный электромобиль Renault Zoe уже в текущем году. Судя по данным инсайдеров, знакомых с данным проектом, Renault Zoe (2019) получит скоростную зарядку, больший запас хода и незначительные изменения в дизайне.

Электромобиль уже тестируется на европейских дорогах, но из-за камуфляжа практически невозможно рассмотреть, чем конкретно внешность новинки будет отличаться от актуальной версии. Тем не менее высказывается версия, что Renault Zoe (2019) позаимствует некоторые решения от концепта Zoe e-Sport, представленного два года назад, а в качестве основы будет взят свежий хэтчбек Renault Clio V.

Дорожные тесты электромобиля Renault Zoe (2019)

Базовая версия новинки скорее всего получит тот же электродвигатель R110 мощностью 80 кВт / 109 л.с. (возможно, с небольшими модификациями, направленными на улучшение энергоэффективности), однако вдобавок электромобиль будет предлагаться и в более продвинутой версии с двигаталем мощностью 95 кВт / 130 л.с. Напомним, что до 2018 года в электромобилях Renault Zoe использовался электродвигатель R90 на 68 кВт / 93 л.с.

Концепт Renault Zoe e-Sport

Renault Zoe 2019 получит более емкую батарею (пока неизвестно, насколько именно), которая сможет обеспечить запас хода 400 км по циклу WLTP. Для сравнения — текущая версия Renault ZOE (2018) оснащается батареей на 41 кВтч, рассчитанной на 300 км по циклу WLTP и 400 км (250 миль) по циклу NEDC.

Чтобы у владельца не возникало проблем с зарядом новой батареи, разработчики добавят поддержку скоростной зарядки CCS с мощностью до 100 кВт (в данный момент — максимум 22 кВт).

Самое интересное заключается в том, что автопроизводитель планирует снизить полную стоимость электромобиля Renault Zoe 2019 до отметки €30,000 (~$33,800).

Источник: Electrek, L’Argus