Слишком много G: в преддверии появления сетей 6G потенциал 5G во многом не раскрыт – Bloomberg

После многих лет ажиотажа вокруг внедрения 5G востребованность высокоскоростной связи все еще вызывает вопросы. Тройка ведущих операторов связи США – AT&T, T-Mobile и Verizon – вложила в их развитие более $100 млрд. В AT&T называли 5G ключом к будущему, уповая на «такие вещи, как дополненная реальность» и на «следующее поколение приложений», однако эпоха расцвета подобного контента, говоря осторожно, еще впереди.

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Остин Карр из Bloomberg называет шумиху вокруг 5G маркетинговым ходом, сравнивая кампанию с продажами большого количества бритвенных лезвий одним известным брендом.

Сети 5G, помимо более высокой скорости, похоже, не принесли революционных инноваций, как это было с предыдущими двумя поколениями. Когда связь 3G впервые пришла в массы, она переместила мобильные устройства из того, что Стив Джобс однажды назвал «маленьким интернетом», в мир интернета полноценного, сравнимого с тем, что можно было видеть на компьютере. Это было настолько важно, что Apple даже назвала вторую версию своего смартфона iPhone 3G.

Появление LTE, называемого также 4G, принесло на мобильные устройства высококачественное видео и потоковые трансляции, также преобразив все сферы деятельности, для которых требовался больший трафик. Как и с предыдущим обновлением сотовых сетей, онлайн-сервисы качественно изменились.

Предыдущий опыт сформировал завышенные ожидания от нового стандарта, 5G. Компании ждали бума робототехники и дронов, виртуальной реальности и метавселенных, голографических коммуникаций и бума блокчейна. Однако технологии не поспевали за развитием сетей и к последнему возникало всё больше скепсиса.

В конце 2021 года CEO T-Mobile Майк Зиверт красиво сформулировал контраст ожидания и реальности: «Смартфон 5G – первое киллер-приложение эпохи 5G».

Сейчас всё больше обозревателей разочарованы тем, что использование 5G мало чем отличается от экспириенса с 4G. Покупая смартфоны 5G, люди, по сути, занимаются тем же самым, что и на своем предыдущем телефоне LTE – крайне мало новых интересов, оправдывающих такой переход практически. Не то, чтобы в нем было что-то плохое (за исключением роста стоимости тарифов) – просто нет никакой киллер-фичи. Операторы говорят о более стабильном покрытии в труднодоступных регионах и потенциально большем трафике, но продолжают уповать на будущее.