Южная Корея планирует запустить первую сеть 6G в 2028 году

В понедельник Южная Корея объявила, что планирует запустить собственную сеть шестого поколения мобильной связи в 2028 году — на два года раньше, чем планировалось — в рамках проекта под названием «K-Network 2030».

Вместе с тем правительство страны будет стимулировать местные компании к производству оборудования, запчастей и материалов для технологии 6G. Также будет разработана открытая сеть радиодоступа, совместимая с любым устройством — это позволит мобильным операторам и предприятиям предоставлять более гибкие услуги.

В настоящее время Южная Корея занимается технико-экономическим обоснованием проекта исследования и разработки основных технологий 6G. Стоимость проекта — 625,3 млрд вон (приблизительно $482 млн).

По данным Министерства науки и ИКТ, проект поможет стране обеспечить «скорейшее доминирование будущих беспроводных частот» и сохранить свои позиции в глобальной конкуренции за будущую сетевую инфраструктуру.

В отчете компании IPlytics говорится, что в то время как в разработке технологии 4G преимущественно доминировали американские и европейские компании, южнокорейские компании взяли лидерство в разработке 5G. Вдобавок, в прошлом году на Южную Корею приходилось 25,9% от количества патентов 5G — страна стремится достичь 30% или больше в конкуренции за патенты 6G.

Индия также планирует запустить 6G-сеть до конца текущего десятилетия. Ранее страна объявила о создании профильной рабочей группы.

Источник: Neowin