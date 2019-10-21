Смартфон Google Pixel 4 удостоился похвалы в обзоре DxOMark с общим результатом 112 баллов и первым местом за запись видео

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Ресурс DxOMark провёл тестирование возможностей камеры смартфона Google Pixel 4 и присвоил ей рейтинг в 112 баллов. Таким образом, устройство вошло в ТОП-10 лучших в базе данных рейтинга DxOMark.

При оценке возможностей камеры при съёмке фотографий камера поучила 117 баллов, что значительно лучше результата предшественника. Прогресс заметен в большинстве областей, а для съёмки с увеличением отмечается существенный скачок в качестве снимков.

Что касается возможностей записи видео, то смартфон Pixel 4 разделил первое место с моделью Samsung Galaxy Note 10+ 5G, набрав 101 балл. При этом отмечается, все другие новейшие устройства по умолчанию снимали видео в разрешении 4K (2160p). Однако Pixel 4 стал первым устройством, ведущим съёмку в разрешении Full HD 1080p, попавшим на вершину рейтинга в категории «Видео» с момента появления записи в разрешении 4K по умолчанию.

Источник: YouTube