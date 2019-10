Анонсированы смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL с тройной камерой и радаром Soli по цене от $800

В рамках специального мероприятия компания Google официально анонсировала свои новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Благодаря многочисленным утечкам ещё до презентации практически все их характеристики стали известны заинтересованной аудитории. А теперь мы наконец можем узнать, насколько точными оказались эти утечки.

Смартфон Google Pixel 4 получил 5,7-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9. В случае Pixel 4 XL применяется панель диагональю 6,3 дюйма с разрешением QHD+ и тем же соотношением сторон. Экран не содержит вырезов или отверстий. Панель поддерживает частоту обновления 90 Гц, но в периоды простоя для экономии заряда батареи частота снижается до 60 Гц. Также сообщается о поддержке режимов HDR, Always On и новый Ambient EQ, который отслеживает окружающее освещения для автоматической подстройки не только яркости подсветки, но и цветопередачи для наиболее комфортного восприятия информации.

В качестве аппаратной платформы используется система-на-чипе Snapdragon 855 (не более производительная версия +). Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ.

Смартфоны Pixel модельного ряда 2019 года получили существенно доработанные камеры. Главный модуль оснащён 12-мегапикслеьным сенсором с сенсорами размерами 1,4 мкм, системой автоматической фокусировки Dual Pixel, электронной и оптической системой стабилизации изображения и светосильным объективом с диафрагмой f/1.7. Камера дополнена функциями искусственного интеллекта Pixel Neural Core и собственными алгоритмами для улучшения изображения. Поддерживается возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и slow-motion в разрешении Full HD с частотой 120 кадров в секунду. Дополнительно камера получила телефото модуль – впервые для линейки Pixel. В данном случае применяется 16-мегапикслеьный сенсор с пикселями размерами 1 мкм, электронная и оптическая система стабилизации. Ещё один модуль служит для определения глубины снимаемой сцены и создания реалистичного эффекта боке. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера для автопортретов. Она дополнена 3D сенсором определения глубины, который служит и для эффекта боке, и для разблокировки смартфона за счёт распознавания лица пользователя.

Под дисплеем расположился новый аппаратный компонент – радар Soli. Он служит для распознавания жестов над поверхностью дисплея. Благодаря этому можно проверить уведомления или сменить музыкальную композицию, не прикасаясь к экрану. Но в некоторых странах (например, в Японии) радар будет деактивирован из-за местных ограничений.

Motion Sense helps you get things done on your #pixel4 without touching it. Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE

— Google (@Google) October 15, 2019