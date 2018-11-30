Смартфон Lenovo Z5s получил круглое отверстие в дисплее вместо традиционного выреза

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Очередная порция утечек частично проливает свет на грядущий смартфон Lenovo Z5s. Это устройство уже прошло сертификацию в китайском регуляторе TENAA и успело засветиться на парочке фотографий.

Судя по снимкам, эта модель получила достаточно оригинальный вырез, который представляет собой не традиционную впадину в верхней грани дисплея, а небольшое круглое отверстие. Отверстие размещено по центру, и в некоторых сценариях это может создавать неудобства. Например, при отображении уведомлений, показывающих часть текста (например, SMS), отверстие может перекрывать часть выводимой информации.

Официальная презентация смартфона Lenovo Z5s ожидается в декабре. Судя по имеющейся информации, это устройство оснащено 6,3-дюймовым дисплеем, батареей ёмкостью 3210 мАч и тройной камерой на задней панели. Относительно используемого процессора пока нет однозначных сведений. Это может быть как чип Snapdragon 8150, так и Snapdragon 675.

Источник: gsmarena