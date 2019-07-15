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Смартфон Xiaomi Mi A3 с каплевидным вырезом, тройной основной камерой и чистым Android выйдет 25 июля, цена — $230

Смартфон Xiaomi Mi A3 с каплевидным вырезом, тройной основной камерой и чистым Android выйдет 25 июля, цена — $230

Смартфон Xiaomi Mi A3 с каплевидным вырезом, тройной основной камерой и чистым Android выйдет 25 июля, цена — $230


Следующий горячо ожидаемый многими смартфон Xiaomi — модель Mi A3 на чистом Android (программа Android One) — уже много раз мелькал в разного рода сетевых утечках, но до сих пор не было известно, когда именно представят устройство. И вот сейчас появился тизер, который указывает не только дату, но даже время премьеры новинки в Польше. Можно с уверенностью говорить, что региональные премьеры в разных европейских странах пройдут в то же самое время.

Итак, смартфон Xiaomi Mi A3 представят 25 июля, через полторы недели.

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Сейчас все указывает на то, что базовая версия Xiaomi Mi A3 окажется точной копией модели Xiaomi CC9e, продающейся пока только в Китае. Буквально позавчера появились живые фотографии розничной упаковки Xiaomi Mi A3, ее содержимого и самого смартфона с защитной пленкой на экране, где перечислены все ключевые характеристики грядущей новинки.

Как видим, в конфигурацию Xiaomi Mi A3 входит тройная камера с основным сенсором на 48 Мп, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, SoC Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 4030 мА·ч.

По предварительным данным, в Европе смартфон Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в двух вариантах памяти (4/64 ГБ и 4/128 ГБ) и трех цветах корпуса (темно-сером и градиентные синий и белый).

Данных о европейских ценах Xiaomi Mi A3 пока нет, но известный онлайн-магазин Giztop на днях разместил новинку, поставив ценник $230 за версию 4/64 ГБ. С учетом того, что Xiaomi Mi A2 в прошлом году стартовал с 7 499 грн за версию 4/32 ГБ, цена выглядит достаточно привлекательно.

Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi A3 дебютирует упрощенная и более доступная модель Xiaomi Mi A3 Lite. Кроме того, слухи указывают, что в разработке также находится более продвинутая версия Xiaomi Mi A3 Pro на более производительной платформе Snapdragon 730.

В заключение — изображение, на котором показаны все три поколения смартфонов линейки Xiaomi Mi A.

Слева направо: Xiaomi Mi A1, Mi A2 и Mi A3

Обновлено: По новым данным, в Испании смартфон Xiaomi Mi A3 может дебютировать уже завтра, 17 июля.

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