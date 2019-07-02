Смартфоны Xiaomi Mi CC9, CC9e и CC9e Meitu Edition представлены официально, младшая модель на SoC Snapdragon 665 стоит от $188





Как и было обещано, сегодня Xiaomi провела в Пекине презентацию новой молодежной серии смартфонов CC, созданной в рамках сотрудничества с Meitu, которая известна технологиями для приукрашивания снимков. Как и ожидалось, в рамках новоиспеченной линейки дебютировали три модели — стандартная Mi СС9, более компактная и доступная Mi CC9e и специальное издание Mi CC9 Meitu Edition. Слухи приписывали этим аппаратам привлекательный молодежный дизайн, достойные характеристики и адекватную стоимость, так и получилось.

Итак, еще раз повторим параметры каждой из новинок. И начнем с базовой Xiaomi Mi СС9.

Xiaomi Mi СС9, как отмечал накануне глава компании Лей Цзунь, является модифицированной версией актуального флагмана Mi 9. Если аппаратным базисом Xiaomi Mi 9 служит флагманская SoC Snapdragon 855, то Xiaomi Mi СС9 довольствуется менее производительной SoC среднего уровня Snapdragon 710, хотя слухи указывали на Snapdragon 730. Дисплей AMOLED с каплевидным вырезом под фронтальную камеру характеризуется диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+, как у Mi 9. Он занимает 91% площади фронтальной панели и характеризуется максимальной яркостью 600 кд/кв.м. При этом подэкранный сканер отпечатков пальцев у Xiaomi Mi СС9 седьмого поколения, как у Redmi K20 Pro, тогда как Xiaomi Mi 9 оснащен сканером отпечатков пальцев пятого поколения.

В тройной основной камере, ориентированной вертикально в левом верхнем углу, установлены сенсоры разрешением 48, 8 и 2 Мп. Первый и главный модуль построен на сенсоре Sony IMX586, дополненном объективом с диафрагмой F/1,8, во втором используется широкоугольный объектив, а третий отвечает за анализ глубины сцены. Системы оптической стабилизации в этой модели нет.

Основой фронтальной камеры, которая «является лучшей в своем классе», служит сенсор разрешением 32 Мп, дополненный объективом с диафрагмой F/1,6.

Xiaomi Mi СС9 получил специальный портретный режим на базе ИИ и функцию создания анимированных аватаров Mimoji (аналог Apple Memoji) с 165 различными лицами, прическами и различными аксессуарами. Функция Mimoji будет работать как со статическими снимками, так и с видеороликами.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi СС9 — 4030 мА·ч. Соответственно, автономность Xiaomi Mi СС9 должна быть заметно выше, чем у Mi 9, который оснащается более «прожорливой» в плане энергопотребления Snapdragon 855 и аккумулятором на 3300 мА·ч. Мощность быстрой проводной зарядки составляет 18 Вт.

Помимо прочего в конфигурации модели порт USB-C и стандартный разъем для наушников, поддержка технологии Game Turbo 2.0, адаптер NFC и ИК-излучатель. Рамка корпуса Xiaomi Mi СС9 выполнена из металла, тогда как обе панели, фронтальная и тыльная, оформлены стеклом Gorilla Glass. Отдельно стоит выделить специальное покрытие задней панели, обеспечивающей голографический эффект перелива разными цветами при изменении освещения или угла обзора. Толщина корпуса Mi СС9 составляет 8,67 мм, а весит он 179 г, что делает новинку одной из самых легких моделей в классе, особенно с учетом аккумулятора столь большой емкости.

Из коробки на смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Вторая модель Mi CC9e — упрощенная и слегка уменьшенная версия обычного Mi СС9. Буква e в названии новинки означает Essential Edition. По словам производителя, Mi CC9e предлагает возможности обычного Mi CC9 в более компактном корпусе. По сути, это своего рода копия Mi 9 SE. Смартфон получил экран AMOLED производства Samsung диагональю 6,088 дюйма и разрешением 1560х720 пикселей. При этом младшая модель тоже получила подэкранный дактилоскопический датчик седьмого поколения, у нее тот же набор камер и аккумулятор аналогичной емкости.

А вот платформа чуть слабее — свежая Snapdragon 665, но едва ли это будет ощущаться в реальных приложениях. Важно отметить, что в Mi CC9e отсутствует модуль NFC для бесконтактных платежей, что наверняка разочарует многих пользователей. Зато вдобавок к быстрой проводной зарядке мощностью 18 Ватт здесь поддерживается еще и 10-ваттная беспроводная зарядка. Кроме того, Mi CC9e является более компактной и стоит дешевле.

Наконец, последняя модель Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition. По характеристикам никаких отличий от обычного Xiaomi Mi CC9 нет, помимо увеличенных объемов ОЗУ (8 ГБ) и флэш-памяти (256 ГБ), но есть отличия во внешнем исполнении. Эта модель выделяется особым белым цветом, который напоминает раскраску Prism White флагмана Samsung Galaxy S10+. Кроме того, на задней панели нанесен логотип Meitu, указывающий на применение фирменных технологий обработки изображений производителя. Работает смартфон под управлением модифицированной оболочки MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. В отличие от Mi CC9 и CC9e модель Mi CC9 Meitu Edition будет поставляться в «дизайнерских» упаковках двух вариантов: белого цвета с красочным логотипом CC и синего цвета с небольшим логотипом CC. Еще к версии Mi CC9 Meitu Edition, ориентированной в первую очередь на представительниц прекрасного пола, будет предложено множество аксессуаров: зеркало для селфи, силиконовый чехол с отстегивающейся цепочкой-браслетом и прозрачная сумочка.

И вот мы подошли к самому интересному – ценам. Приводим их ниже для каждой из моделей вместе с доступными цветовыми вариантами.

Xiaomi Mi CC9:

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1799 юаней (~$260);

6 ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 1999 юаней (~$290);

Цветовые варианты: White Lovers, Dark Blue и Black.

Xiaomi Mi CC9e:

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1299 юаней (~$188);

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1399 юаней (~$203);

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 1599 юаней (~$232);

Цветовые варианты: White Lovers, Dark Blue и Black.

Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 2 599 юаней (~$378).

В Китае заявки на покупку смартфонов серии Xiaomi Mi CC9 принимают с сегодняшнего дня. Первая партия смартфонов Mi CC9 поступит в продажу 5 июля, а Mi CC9e — 9 июля. Специальное издание Mi CC9 Meitu Custom Edition тоже можно будет заказать с 5 июля. Планируется ли международный релиз серии Xiaomi Mi CC9, пока неизвестно.

Источник: Gizmochina