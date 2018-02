Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S представят 27 марта

Приближающийся анонс преемника безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2 уже давно является очевидным событием, косвенно подтвержденным многочисленными утечками. Но вот сейчас китайский производитель в лице глобального пресс-атташе и директора по управлению продуктами Xiaomi Донован Сун назвал точную дату презентации новинки – 27 марта этого года.

Также руководитель Xiaomi подтвердил использование в Xiaomi Mi Mix 2S однокристальной системы Snapdragon 845 и то, что один из недавних рекордов в тесте AnTuTu, равный 273741 баллу, принадлежит новинке китайской компании.

Mi MIX 2S will use the next generation flagship processor Snapdragon 845. Launching on March 27th! ❤️ pic.twitter.com/XoOdmmcDO2

— Donovan Sung (@donovansung) February 25, 2018