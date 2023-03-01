eSIM больше не нужна. Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 получат интегрированную SIM-карту — iSIM

Qualcomm и Thales представили первую встроенную SIM-карту, сертифицированную GSMA и готовую для коммерческого использования. iSIM, встроенная в мобильную платформу Snapdragon 8 Gen 2, поддерживает те же стандарты киберзащиты и подключение «когда угодно и где угодно», как и eSIM.

Новая iSIM полностью совместима со стандартом GSMA Remote SIM Provisioning; это означает, что нею можно дистанционно управлять через любые стандартные платформы. Чтобы активировать или изменить информацию о своей карте (изменить тариф или даже оператора), клиентам не нужно посещать физический магазин — можно делать это удаленно.

«Первая в мире сертификация безопасности iSIM от GSMA стала результатом нескольких лет интенсивных разработок Qualcomm Technologies и Thales. Наряду с набирающей популярность eSIM Thales 5G iSIM дает производителям устройств и операторам мобильной связи еще большую свободу предлагать своим клиентам беспроводное подключение, а также более интересные и доступные дизайны продуктов», — сказал Гийом Лафе, вице-президент из встроенных продуктов Thales Mobile.

Все функции обычной SIM-карты встроены непосредственно в аппаратное обеспечение устройства. Площадь, которую занимает iSIM — 1 мм2 (это более чем в 100 раз меньше размера традиционной карты nanoSIM — 12,3 x 8,8 мм), а отсутствие физического слота можно использовать для чуть большей батареи или других компонентов.

Какие именно смартфоны получат iSIM, пока не сообщается. В прошлом году Vodafone, Qualcomm и Thales демонстрировали Samsung Galaxy Z Flip3, использующий технологию с интегрированной SIM.

Ожидается, что к 2027 году глобальные поставки iSIM будут составлять 300 миллионов единиц. На сайте Thales можно ознакомиться с подробным обзором нового стандарта и его ключевых функций.

Источник: Engadget, gsmarena