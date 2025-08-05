Новости Авто 05.08.2025 comment views icon

Смертность на дорогах: водители внедорожников 1990-х видели в два раза больше, чем сейчас

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Смертность на дорогах: водители внедорожников 1990-х видели в два раза больше, чем сейчас

За последние 25 лет смертность среди пешеходов выросла на 37%, а среди велосипедистов — на 42%. На этом фоне исследователи начали внимательнее присматриваться к факторам, которые могли бы объяснить такую тревожную тенденцию. Один из них — ухудшение обзорности из салона авто, и не из-за грязных стекол или невнимательности водителя, а из-за самого дизайна современных машин.

Исследование Институт страхования дорожной безопасности США (IIHS) поставило цель измерить, насколько водители нынешних автомобилей видят меньше, чем те, кто управлял аналогичными моделями в 1997 году. Для этого аналитики выбрали 17 автомобилей среди 6 популярных моделей: Ford F-150, Chevrolet Suburban, Honda Accord, Honda CR-V, Toyota Camry і Jeep Grand Cherokee. Для исследования использовали модели 1997 и 2023 годов. Исследователи сравнили самую старую и самую новую версию каждой машины, использовав 360-градусную камеру с точки зрения водителя.

Что увидели исследователи — и чего уже не видят водители

Результаты оказались тревожными. Например, обзорность в радиусе 10 метров снизилась:

  • на 58% у некоторых кроссоверов;
  • на 17% у Ford F-150 (но еще в 1997 году она уже была низкой);
  • меньше чем на 8% у седанов (Camry, Accord), то есть в пределах статистической погрешности.

Худший результат показал Honda CR-V. В модели 1997 года водитель мог видеть 68% пространства перед машиной на расстоянии до 10 метров. В CR-V 2022 года — только 28%. Такой же уровень показал и Chevrolet Suburban 2023 года, хотя раньше водители видели 56% пространства.

Основные причины: высокие капоты, массивные боковые зеркала, широкие стойки кузова. Все это блокирует обзор, особенно впереди и по углам авто, где часто находятся пешеходы и велосипедисты.

Кроссоверы стали значительно популярнее за последние два десятилетия. А вместе с этим на дорогах выросло и количество моделей с худшей обзорностью. Старший инженер-исследователь IIHS Беки Мюллер объясняет:

«Мы уже знаем, что доля кроссоверов в парке авто значительно выросла. Если дальнейшие исследования подтвердят общее снижение обзорности в этих классах, это будет означать, что риски растут не только из-за габаритов и формы кузова, но и из-за банального «не видно».»

В целом, машины становятся больше, выше и выглядят агрессивнее, но в то же время — они позволяют видеть меньше. Для современного дизайна авто это серьезный вызов: красота и масштаб не должны идти вразрез с безопасностью.

Источник: carscoops

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