СМИ: Facebook планирует выпустить первые умные часы летом 2022 года — они получат отсоединяемый экран с двумя камерами





Как сообщает The Verge, Facebook при создании своих первых умных часов использует совершенно новый подход — компания Марка Цукерберга пока официально не признала их существование, но выход продукта на рынок, по данным осведомленных источников, сейчас запланирован на лето 2022 года. Устройство будет выделяться отсоединяющимся дисплеем с двумя камерами — его можно будет использовать для съемки фото и видео и последующего обмена с другими людьми через набор приложений Facebook, включая Instagram.