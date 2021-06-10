СМИ: Facebook планирует выпустить первые умные часы летом 2022 года — они получат отсоединяемый экран с двумя камерами
Как сообщает The Verge, Facebook при создании своих первых умных часов использует совершенно новый подход — компания Марка Цукерберга пока официально не признала их существование, но выход продукта на рынок, по данным осведомленных источников, сейчас запланирован на лето 2022 года. Устройство будет выделяться отсоединяющимся дисплеем с двумя камерами — его можно будет использовать для съемки фото и видео и последующего обмена с другими людьми через набор приложений Facebook, включая Instagram.
- Камера на передней панели дисплея часов предназначена в первую очередь для видеосвязи, а дополнительную камеру 1080p с автофокусом на задней панели при необходимости можно будет использовать для съемки видео после отсоединения дисплейного модуля от основного корпуса из нержавеющей стали на запястье.
- Facebook сейчас активно привлекает другие компании для создания аксессуаров, позволяющих крепить модуль с камерами к рюкзакам и прочим вещам, рассказали The Verge два осведомленных информатора на условиях анонимности.
- Идея состоит в том, чтобы мотивировать владельцев часов использовать их так, как сейчас используются смартфоны. Это часть большого плана генерального директора Facebook Марка Цукерберга, подразумевающего выпуск большего количества потребительских устройств для
захвата мирапобеды над Apple и Google, создателей двух доминирующих мобильных платформ, которые в значительной степени контролируют взаимодействие Facebook с пользователями.
- В последнее время Apple сильно ужесточила политику конфиденциальности, еще сильнее усложнив сбор данных для сторонних приложений вроде Facebook, которой по сей день припоминают скандал Cambridge Analytica и еще несколько крупных утечек личных данных пользователей. К слову, с 2022 года Google тоже затруднит Facebook и другим сбор персональных данных на Android.
- Выпуск потенциальных умных часов — это будет первая попытка Facebook закрепиться на рынке носимой электроники — фактически будет означать для компании Марка Цукерберга открытие второго фронта, тем более что она планирует также позиционировать часы как фитнес-устройство с пульсометром.
- Facebook также работает с ведущими американскими операторами сотовой связи, чтобы обеспечить в часах поддержку 4G LTE.
- Умные часы Facebook будут доступны в трех цветах корпуса (белом, черном и золотом) и компания рассчитывает на шестизначный тираж. Это мизерная доля от общего рынка умных часов. По данным Counterpoint Research, в прошлом году Apple продала 34 миллиона умых часов Watch.
- В будущих моделях умных часов Facebook планирует реализовать тесную интеграцию с очками дополненной реальности, которые, по мнению Цукерберга, однажды станут столь же распространенными, как и мобильные телефоны. Компания планирует использовать технологию, приобретенную у стартапа CTRL-labs — нарукавные повязки, позволяющие управлять компьютером с помощью движений запястья.
- Facebook планирует выпустить первую версию часов летом 2022 года и уже работает над вторым и третьим поколениями, которые выйдут в последующие годы. Ориентировочная цена — 400 долларов. Но она еще может быть изменена. И хотя это крайне маловероятно, Facebook еще может отказаться от часов, поскольку устройство еще не поступило в массовое производство. Пока у него даже нет официального названия.
- Для своих умных часов Facebook планирует использовать кастомную версию Android, дополненную набором собственных сервисов, и привлечь партнеров к созданию ПО.
- Интерес Facebook к созданию умных часов возник как минимум несколько лет назад. Компания рассматривала возможность приобретения Fitbit в 2019 году, но в итоге ее опередила Google. С тех пор социальная сеть потратила примерно 1 миллиард долларов на разработку первой версии своих часов, и, по словам осведомленного источника, над проектом работают сотни людей.
- Ранее о первых умных часах Facebook с упором на отслеживание физической активности и обмен сообщениями писало издание The Information.