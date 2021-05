Facebook и Instagram на iOS теперь запрашивают разрешение на сбор личных данных, чтобы соцсети и дальше могли «оставаться бесплатными»

После недавнего обновления iOS до версии 14.5 приложения Facebook и Instagram начали уведомлять пользователей, что отслеживание активности и сбор их персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными.

Эти уведомления обусловлены реализацией нового подхода к приватности App Tracking Transparency — теперь разработчики будут обязаны всегда запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы. Когда в прошлом году Apple анонсировала эти изменения, больше всех против их внедрения выступала Facebook — компания Марка Цукерберга заявила, что это может негативно сказаться на рекламном бизнесе и даже купила в газетах рекламу, где раскритиковала новые правила конфиденциальности.

Что примечательно, в 2019 году Facebook без каких-либо объяснений убрала слоган «Это бесплатно и всегда будет бесплатно» («Itʼs free and always will be») с главной странице соцсети.

В первом квартале 2021 года выручка Facebook достигла $26,17 млрд — на 48% больше, чем год назад. В то же время чистая прибыль и вовсе выросла на 94% — до $9,4 млрд.

Остается вспомнить, как в 2018 году после скандала с утечкой данных Cambridge Analytica глава Тим Кук раскритиковал Facebook, обвинив компанию Марка Цукерберга в торговле своими пользователями.