Facebook и Instagram на iOS теперь запрашивают разрешение на сбор личных данных, чтобы соцсети и дальше могли «оставаться бесплатными»
После недавнего обновления iOS до версии 14.5 приложения Facebook и Instagram начали уведомлять пользователей, что отслеживание активности и сбор их персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными.
Эти уведомления обусловлены реализацией нового подхода к приватности App Tracking Transparency — теперь разработчики будут обязаны всегда запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы. Когда в прошлом году Apple анонсировала эти изменения, больше всех против их внедрения выступала Facebook — компания Марка Цукерберга заявила, что это может негативно сказаться на рекламном бизнесе и даже купила в газетах рекламу, где раскритиковала новые правила конфиденциальности.
And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.
“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A
— ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021
Что примечательно, в 2019 году Facebook без каких-либо объяснений убрала слоган «Это бесплатно и всегда будет бесплатно» («Itʼs free and always will be») с главной странице соцсети.
В первом квартале 2021 года выручка Facebook достигла $26,17 млрд — на 48% больше, чем год назад. В то же время чистая прибыль и вовсе выросла на 94% — до $9,4 млрд.
Остается вспомнить, как в 2018 году после скандала с утечкой данных Cambridge Analytica глава Тим Кук раскритиковал Facebook, обвинив компанию Марка Цукерберга в торговле своими пользователями.
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