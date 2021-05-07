Google вслед за Apple обяжет разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности

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С 2022 года в Google Play появится новый раздел безопасности — с подробной информацией о методах обеспечения безопасности, принципах конфиденциальности, а также собираемых данных в разрезе по всем приложениям. Предоставление этих сведений станет обязательным условием для публикации в Google Play.

Еще в мае на конференции Google I/O 2019 гендиректор компании Сундар Пичаи анонсировал изменение принципов конфиденциальности и контроля личными данными. С тех пор Google кардинально переработала настройки конфиденциальности и запустила массу инструментов приватности, включая режим инкогнито в «Картах», автоматическое удаление истории поиска в YouTube, удаление истории разговоров с Assistant и новый инструмент очистки истории перемещений. Новый раздел безопасности Google Play — очередное новшество для обеспечения приватности.

Новые правила окончательно вступят в силу со второго квартала 2022, чтобы разработчики успели внести необходимые изменения. После этого все существующие и новые приложения в Google Play в обязательном порядке должны будут отображать, какие данные они собирают.

Инициатива призвана «помочь людям понять, какие данные собирают приложения, обеспечивают ли они должную защиту, и получить дополнительные сведения, затрагивающие конфиденциальность и безопасность», говорится в блоге Android.

В разделе будут перечислены данные, к которым то или другое приложение имеет доступ — например, местоположение, контакты, адрес электронной почты. Кроме того, Google намерена предоставить разработчикам возможность предоставить контекст, чтобы объяснить, как используются данные и какое значение они имеют для работы приложения.

Разработчики смогут указать, шифруются ли данные, соответствуют ли их приложения семейной политике Google и могут ли пользователи отказаться от сбора информации и запросить полное удаление. Проверять достоверность данных будет независимая сторона.

Как отмечает The Verge, в случае предоставления недостоверной информации или отказа следовать новым правилам приватности Google сможет заблокировать обновления приложения. Компания обещает поделиться подробностями о новых правилах во второй половине этого года.

Несколькими днями ранее похожие изменения внедрила Apple — в iOS 14.5 внедрили новый механизм, обязывающий сторонние приложения всегда запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы. Именно поэтому Facebook и Instagram на iOS просят пользователей разрешить им сбор личных данных, чтобы соцсети и дальше могли «оставаться бесплатными».