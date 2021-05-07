Новости
Google вслед за Apple обяжет разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности

Google вслед за Apple обяжет разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности

Google вслед за Apple обяжет разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности


С 2022 года в Google Play появится новый раздел безопасности — с подробной информацией о методах обеспечения безопасности, принципах конфиденциальности, а также собираемых данных в разрезе по всем приложениям. Предоставление этих сведений станет обязательным условием для публикации в Google Play.

Еще в мае на конференции Google I/O 2019 гендиректор компании Сундар Пичаи анонсировал изменение принципов конфиденциальности и контроля личными данными. С тех пор Google кардинально переработала настройки конфиденциальности и запустила массу инструментов приватности, включая режим инкогнито в «Картах», автоматическое удаление истории поиска в YouTube, удаление истории разговоров с Assistant и новый инструмент очистки истории перемещений. Новый раздел безопасности Google Play — очередное новшество для обеспечения приватности.

Новые правила окончательно вступят в силу со второго квартала 2022, чтобы разработчики успели внести необходимые изменения. После этого все существующие и новые приложения в Google Play в обязательном порядке должны будут отображать, какие данные они собирают.

Google вслед за Apple обяжет разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности
План поэтапного внедрения нового раздела безопасности в Google Play

Инициатива призвана «помочь людям понять, какие данные собирают приложения, обеспечивают ли они должную защиту, и получить дополнительные сведения, затрагивающие  конфиденциальность и безопасность», говорится в блоге Android.

В разделе будут перечислены данные, к которым то или другое приложение имеет доступ — например, местоположение, контакты, адрес электронной почты. Кроме того, Google намерена предоставить разработчикам возможность предоставить контекст, чтобы объяснить, как используются данные и какое значение они имеют для работы приложения.

Разработчики смогут указать, шифруются ли данные, соответствуют ли их приложения семейной политике Google и могут ли пользователи отказаться от сбора информации и запросить полное удаление. Проверять достоверность данных будет независимая сторона.

Как отмечает The Verge, в случае предоставления недостоверной информации или отказа следовать новым правилам приватности Google сможет заблокировать обновления приложения. Компания обещает поделиться подробностями о новых правилах  во второй половине этого года.

Несколькими днями ранее похожие изменения внедрила Apple — в iOS 14.5 внедрили новый механизм, обязывающий сторонние приложения всегда запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы. Именно поэтому Facebook и Instagram на iOS просят пользователей разрешить им сбор личных данных, чтобы соцсети и дальше могли «оставаться бесплатными».

Facebook и Instagram на iOS теперь запрашивают разрешение на сбор личных данных, чтобы соцсети и дальше могли «оставаться бесплатными»

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить