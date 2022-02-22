СМИ: LG планирует выпуск прозрачного OLED-телевизора с диагональю 55 дюймов в 2023 году

Как сообщают осведомлённые источники, подразделение LG Display обратилось к компании LG Electronics с предложением выпустить прозрачный OLED-телевизор.

Идея состоит в том, чтобы создать телевизор на базе 55-дюймовой прозрачной OLED-панели. Фактическим производителем должно выступить подразделение Home Entertainment Company, занимающееся выпуском телевизоров в рамках LG Electronics. При этом панель будет устанавливаться таким же образом, как на обычных телевизорах. Она не будет прятаться в корпус, как это можно видеть в случае складных OLED-телевизоров.

Как сообщает источник, окончательное решение о выпуске прозрачного телевизора пока не принято. Подразделение Home Entertainment Company лишь планирует рассмотреть это предложение в будущем. Если предложение LG Display будет одобрено, разработка телевизора, скорее всего, начнётся во второй половине 2022 года, а выход коммерческого продукта состоится в 2023 году. Скорее всего, LG Display будет поставлять для него прозрачную OLED-панель с усиленным стеклянным покрытием.

Ранее LG Electronics уже предлагала прозрачные OLED-продукты, такие, как вывески, выпускавшиеся подразделением Business Solutions. Но ранее устройства с прозрачными дисплеями не предназначались для домашнего использования.

Отметим, ранее Xiaomi выпустила прозрачный OLED-телевизор с 55-дюймовой панелью, поставляемый LG Display (на заглавном изображении). Эта модель была представлена в 2020 году, но так и не получила широкого распространения.

Источник: thelec