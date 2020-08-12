Xiaomi представила прозрачный OLED-телевизор Mi TV Lux Transparent Edition стоимостью более $7000





Вместе с «юбилейными» флагманами Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra компания Xiaomi анонсировала Mi TV LUX OLED Transparent Edition — первый в мире полностью прозрачный телевизор, который будет выпускаться массово для потребительского рынка.

Прозрачные экраны не являются чем-то принципиально новым. На протяжении последнего десятилетия соответствующие панели неоднократно показывали Samsung и LG на различных отраслевых выставках, причем в различное время нам показывали как прозрачные OLED панели, так и LCD. Буквально на прошлой неделе в рамках SID 2020 последняя вместе сс гибкими и сворачиваемых дисплеями демонстрировала и прозрачные. Еще в 2010 году в рамках выставки CES 2012 демонстрировался прозрачный OLED-телевизор Haier. Такие телевизоры можно было встреть и в экспозициях Samsung и LG в последние годы. К слову, LG, показывая очередной прозрачный телевизор в прошлом году, грозилась выпустить в будущем серийную модель. И, похоже, Mi TV LUX OLED Transparent Edition построен на основе LG Signage.

В Mi TV LUX OLED Transparent Edition используется 55-дюймовая прозрачная панель OLED толщиной 5,7 мм, которая поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц, 10-разрядное представление данных обеспечивает охват 93% цветового пространства DCI-P3. Время отклика матрицы составляет 1 мс. Также заявлена поддержка технологии MEMC (система динамической адаптации качества картинки на экране).

Вся элементная база вынесена в несъемное круглое основание, которое также выполняет роль подставки. Аппаратным базисом выступает изготовленная на заказ SoC MediaTek 9650 с ИИ движком AI Master Smart Engine, который предлагает более 20 алгоритмов оптимизации и специальный адаптивный режим для 5 основных сценариев использования. В вычислительном блоке также спрятана аудиосистема с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos и функции AI Master for Audio, которая определяет тип воспроизводимого контента и автоматически применяет соответствущие настройки звучания.

Прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition начнет продаваться в Китае с 16 августа по рекомендованной цене около $7200. Совершенно очевидно, что с помощью Mi TV LUX OLED Transparent Edition компания Xiaomi хотела просто пошуметь и привлечь к себе максимум внимание — едва ли найдется много покупателей, которые согласятся выложить за диковинку столь нескромную сумму. И с этой задачей новинка хорошо справилась.

Источник: GSM Arena