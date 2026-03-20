Сохраняйте эти настройки графики Crimson Desert, чтобы не "шумело" и не "мерцало"

София Шадрина

Crimson Desert / Pearl Abyss

Crimson Desert — один из самых амбициозных open-world-проектов последних лет, который сочетает масштабные природные локации, динамическую погоду и плотно детализированные города. Такая комплексность ожидаемо ударила по стабильности — особенно в аспектах освещения, постобработки и стриминга объектов.


Как показал детальный технический разбор от Hardware Unboxed, ключевая проблема игры — это «визуальный шум» в сценах с глобальным освещением. Он проявляется как зернистость, мерцание и нестабильные тени, особенно в интерьерах. При этом максимальные настройки графики не только не решают проблему, а иногда даже усугубляют ее.

Режим освещения «Max» создает больше шума, чем «Ultra» или «Cinematic»


Важный нюанс — поведение DLSS. Несмотря на более новую версию, именно DLSS 4.0 демонстрирует более стабильный результат, чем 4.5. Причина кроется в том, как движок игры работает с количеством сэмплов освещения — они привязаны к внутреннему разрешению, а не к финальному изображению. Из-за этого агрессивный апскейлинг может ухудшать качество.

Лучший баланс — нативное разрешение или DLSS Quality / DLAA

В то же время технологии денойзинга — Ray Reconstruction (NVIDIA) и Ray Regeneration (AMD) — хоть и уменьшают шум, но создают новые проблемы. В частности, зафиксированы случаи, когда Ray Reconstruction «убирает» эффекты дождя, что указывает на баг в постобработке.

Однако это лишь часть технической картины. По данным предварительных обзоров и тестов профильных изданий, в том числе Digital Foundry, движок игры имеет еще несколько системных слабых мест.

  • В игре наблюдаются резкие просадки производительности во время быстрого перемещения по миру — это связано со стримингом текстур и геометрии
  • «Поп-ин» объектов остается даже на топовых конфигурациях, что свидетельствует об агрессивных LOD-ограничениях
  • CPU-нагрузка в отдельных сценах становится «узким местом», особенно в больших городах с большим количеством NPC

Последний пункт особенно важен — в отличие от многих современных игр, где упор делается на GPU, Crimson Desert активно нагружает процессор из-за сложных симуляций мира. Это частично объясняет нестабильность даже на мощном «железе».

Контекст также добавляют первые рецензии. По информации IGN и GameSpot, техническое состояние игры на релизе оценивают как «приемлемое, но далекое от идеального». Обозреватели отмечают, что:

  • Визуально игра иногда выглядит как «next-gen», но это качество нестабильно
  • Часть эффектов (освещение, тени, погодные условия) работает неравномерно
  • Оптимизация потребует нескольких больших патчей

На этом фоне оценка около 78 баллов на Metacritic выглядит вполне логичной — игру хвалят за масштаб и технологии, но критикуют за нестабильность и технические компромиссы.

Разработчик Pearl Abyss уже заявлял ранее, что делает ставку на долгосрочную поддержку проекта — и это важный момент. Учитывая опыт Black Desertстудия действительно активно улучшает свои игры после релиза, иногда радикально меняя их техническое состояние.

Вероятно, значительная часть нынешних проблем Crimson Desert будет исправлена в течение первых месяцев.

Источник: Notebookcheck

 

 

