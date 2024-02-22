Соцсеть Reddit за $60 млн в год позволила Google использовать свой контент для тренировки искусственного интеллекта

Социальная платформа Reddit заключила соглашение с Google, чтобы сделать свой контент доступным для обучения моделей искусственного интеллекта поискового гиганта. По словам источников, контракт с Google (Alphabet) стоит около 60 млн долларов в год.

Сделка подчеркивает, что Reddit, которая готовится к громкому запуску на фондовом рынке, стремится получить новые доходы в условиях жесткой конкуренции со стороны таких сервисов, как TikTok и Meta, передаёт Reuters.

Источники не были уполномочены общаться со СМИ и отказались назвать свои имена. Reddit и Google отказались от комментариев. В прошлом году Reddit заявила, что будет взимать плату с компаний за доступ к своему интерфейсу прикладного программирования (API) — средству, с помощью которого он распространяет свой контент. Сделка с Google может стать первой сделкой с крупной компанией, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

Компания Reddit, базирующаяся в Сан-Франциско, более трех лет рассматривает возможность размещения акций, и готовится на этой неделе подать заявку на первичное публичное размещение акций, в которой впервые подробно раскроет свои финансовые показатели для потенциальных инвесторов, выходящих на IPO. По словам двух источников, документы могут быть доступны уже в четверг.

Компания была оценена в около 10 млрд долларов во время раунда финансирования в 2021 году, стремится продать около 10% своих акций во время размещения. Выход Reddit на фондовый рынок станет первым IPO крупной социальной сети после размещения акций Pinterest в 2019 году.

В последние месяцы разработчики моделей искусственного интеллекта были заняты заключением сделок с владельцами контента, стремясь диверсифицировать свои учебные данные, выходя за пределы больших фрагментов интернета. Эта практика изобилует потенциальными проблемами с авторским правом, поскольку многие создатели контента утверждают, что их контент был использован без разрешения.