Раздел Игры выходит при поддержке ?

В последнее время игроков удивляют ранние анонсы AAA-игр. Иногда о горе объявляют за несколько лет до ее выхода, когда еще ничего не готово и нечего показать публике. Марк Дарра, известный как создатель серии Dragon Age, который сейчас является консультантом Dragon Age: The Veilguard, рассказал на своем YouTube, среди прочего, об одной из возможных причин того, почему игры AAA так долго выпускаются.

Видео, которое длится почти 25 минут, содержит много интересного и стоит полного просмотра, оно посвящено вопросу ранних релизов игр с точки зрения студий и издателей:

«Могут быть причины, по которым студии или издателю важно, чтобы эта игра была широко известна. Это может быть потому, что каталог издателей слабый, и они хотят, чтобы публика помнила, что у них все еще есть важные игры в запасе. Это может быть потому, что студия хочет анонсировать игру, потому что боится, что издатель отменит ее в противном случае», — сказал Дарра.

Он добавил, что обычно это не лучшая стратегия для привлечения внимания и ажиотажа в отношении игры. Дарра отмечает, что такой анонс не означает начала какой-то усиленной разработки или того, что студия концентрирует все свое внимание на игре.

«Студии могут ввести в заблуждение по этому поводу, потому что они скажут что-то вроде «мы начали работу над Elder Scrolls 6», или они могут даже выпустить трейлер игры, хотя текущий размер команды составляет менее 10 человек. Они создают впечатление, что это параллельная разработка, что команда работает над этой игрой, тогда как на самом деле несколько человек проводят несколько встреч, и мало что делается».

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Существует вероятность того, что когда между играми 10 лет или около того, над этой игрой, скорее всего, не будет никто работать в течение первых нескольких лет. Другие факторы, которые ведут к очень отдаленному от анонса релизу, заключаются в самой игре: ее размере или сосредоточенности команды на разработке сложных моментов.

Источник: Insider Gaming

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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