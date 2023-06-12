The Elder Scrolls 6 выйдет не скоро и вероятно станет последней игрой Тодда Говарда в серии — TES V: Skyrim разошлась тиражом 60 млн копий за 12 лет

Игра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла более 10 лет назад (11.11.2011), а ее преемника все еще не видно на горизонте. В недавнем интервью ресурсу IGN исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, сколько времени требуется компании для создания новых игр, а также о будущем The Elder Scrolls 6.

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Грядущая Starfield станет первой новой игровой вселенной Bethesda Game Studios за последние 25 лет, а также первым крупным релизом с тех пор, как Fallout 4 вышла 8 лет назад в 2015 году. Говард заявил, что хотя Bethesda Game Studios с тех пор стала больше и включает 4 студии, это расширение необязательно ускорит разработку.

Игра The Elder Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году с тизерным видео. Говард подтвердил, что эта игра последует за Starfield, хотя окно выпуска еще не объявлено. Ранее сообщалось, что Fallout 5 появится после The Elder Scrolls 6.

Очевидно, что на разработку игр Bethesda Game Studios уходит много лет. Но Говард настаивает на том, что самое главное — дать этим играм необходимое время. Он указывает, что большой промежуток времени между выходами новых частей не оказывает негативного влияния на серию, и приводит в пример Grand Theft Auto от Rockstar.

«Я хочу быть быстрее, но скорость — не цель», — отмечает Тодд Говард.

Он добавляет, что компания сосредоточивает усилия на долгосрочной поддержке игр.

«Если раньше вы выпускали игру, а затем переходили к сиквелу, то теперь мы можем поддерживать эту игру в течение гораздо более длительного периода времени, что является нашим планом», — говорит Говард.

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Этот новый план распространяется на Starfield и Elder Scrolls 6.

По словам Говарда, учитывая длительность процесса разработки игр, грядущая Elder Scrolls 6, скорее всего, станет последней игрой серии, которая выйдет под его руководством. Сейчас Говарду 52 года.

Учитывая историю Bethesda в отношении сроков разработки, The Elder Scrolls 6 может в конечном итоге полностью пропустить текущее поколение консолей, а выйти уже на консоли Microsoft следующего поколения. А следующая часть The Elder Scrolls 7, если она когда-либо появится, и вовсе может выйти через 20 лет.

Тем временем долгожитель The Elder Scrolls V: Skyrim демонстрирует отличные результаты продаж. С момента своего выхода в 2011 году игра разошлась тиражом более 60 млн копий. Это позволило ей стать 7-й самой продаваемой игрой за всю историю. Учитывая, что до выхода новой части впереди есть еще несколько лет, The Elder Scrolls V: Skyrim может еще улучшить свои позиции. Последний раз информация о продажах этой игры озвучивалась в 2016 году (30 млн копий). Таким образом, за минувшие 7 лет продажи удвоились. Вероятно, этому способствовал выход издания Anniversary Edition в 2021 году, а также версий для Nintendo Switch и VR, выпущенных в 2017 и 2018 годах соответственно.

Источник: ign, gamesradar