Новости Игры 27.04.2026

Ждем уже 15 лет: когда выйдет и какой будет The Elder Scrolls VI

Вадим Карпусь

Автор новостей

Чекаємо вже 15 років: коли вийде та якою буде The Elder Scrolls VI

Прошло почти 15 лет с момента выхода игры The Elder Scrolls V: Skyrim, которая привлекла внимание поклонников жанра RPG с открытым миром и разошлась тиражом более 60 млн копий по состоянию на 2023 год. Теперь игроки ждут The Elder Scrolls VI. Хотя кажется, что прогресс практически отсутствует, а фанаты GTA 6 даже высмеяли ранний анонс TES 6? который ни к чему не привел за почти 8 лет, все же постепенно появляются новые детали.


Когда выйдет The Elder Scrolls VI

После Skyrim студия Bethesda Game Studios сначала сделала Fallout 4, а затем отошла от привычного подхода к релизам ради Fallout 76. Лишь в 2018 году на E3 2018 Тодд Говард анонсировал сразу два проекта: Starfield и TES VI. Позже он признал, что объявил игру слишком рано. Несмотря на большой интерес аудитории, компания не может назвать даже приблизительную дату выхода TES 6.Тим временами Starfield вышла еще в 2023 году.

В судебных документах 2023 года вспоминали релиз «после 2026-го», но реалистичнее выглядит 2027-2028 годы. Фил Спенсер в 2023 году называл примерный срок «где-то через пять с лишним лет». Хотя в 2025-м игру уже называли «достаточно пригодной к игре», но официально она все еще «далеко до релиза».


Относительно платформ — ранее Microsoft рассматривала вариант только для ПК и Xbox Series S/X. Сейчас стратегия меняется, поэтому релиз на PlayStation не исключают, хотя временная эксклюзивность возможна.

Мир, сюжет и атмосфера

TES VI останется классической RPG в мире Тамриэля. Тодд Говард прямо говорил, что это будет возвращение к формуле Oblivion и Skyrim — большой бесшовный мир, разнообразные фракции и свобода исследования.

Локацию официально не назвали, но чаще всего упоминают Хаммерфелл и Хай Рок. Оба региона не получали современного переосмысления с 1996 года.

Эти территории логично продолжают события Skyrim: конфликт с Талмором и политическое напряжение оставляют большой простор для сюжета. Ранее даже обсуждали идею истории, где Талмор побеждает, но осталась ли она — неизвестно.

Геймплей и механики

Говард описывает игру как «симулятор идеального фэнтезийного мира». По инсайдам, разработчики игры реализуют как привычные для фанатов возможности, так и новые механики:

  • морские сражения и создание кораблей
  • исследование островов и подводного мира
  • строительство городов и крепостей
  • 12-13 крупных городов
  • возвращение драконов
  • более гибкая система прокачки

Также обещают более быстрые загрузки и высокий уровень погружения. Моды останутся важной частью игры.

Технологии

Игру The Elder Scrolls VI создают на Creation Engine 3 — новой версии собственного движка Bethesda, а не на Unreal Engine 5. Это решение связано с поддержкой модов. Основой останутся технологии из Starfield, но с обновленным рендерингом.

Сейчас The Elder Scrolls VI выглядит как самый амбициозный проект Bethesda за последние годы. Игра движется медленно, но масштаб — огромный: новые механики, большой мир и ставка на долговременную поддержку. Тем не менее фанаты уже устают ждать.

Источник: wccftech

