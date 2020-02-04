Создательница Киевпастрансформеров уволилась из «Киевпастранса» ради работы над игрушками и мультфильмами

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Как стало известно, с сайта «Киевпастранса» исчезли разделы с нашумевшими Киевпастрансформерами — фирменными талисманами-коммуникаторами, которые предприятие представило в октябре прошлого года как «символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта». Одновременно из «Киевпастранса» уволилась Ольга Бальмен, которая занимала должность руководитель пресс-службы предприятия и придумала этих самых киевпастрансформеров.

Комментируя свой уход в сообщении «Хмарочос», Ольга Бальмен подтвердила, что именно она попросила убрать киевпастрансформеров с сайта предприятия.

«Убрать трансформера с сайта попросила я, ведь Трансформер является исключительно моим авторским произведением, поэтому компании он не принадлежит, ни копейки компания на него не потратила», — цитирует источник слова Ольги Бальмен.

Также она попросила руководство «Киевпастранс» удалить с сайта свой профиль, поскольку сейчас работает в другой компании. По ее словам, она решила уволиться из «Киевпастранса» после того, как получила несколько новых предложений.

Сейчас Бальмен разрабатывать трансформеров как образовательный проект под названием Brain Transformer Family. В обозримом будущем планирует выпустить игрушку на подвижном скелете, которая будет взаимодействовать с гаджетами. Также ее в планах находятся мультипликационный сериал, игра-анимация и набор стикеров. Кроме того, автор получила предложение создать трансформера в виде мягкой игрушки.

Бальмен подчеркивает, что Трансформер во всех его проявлениях — от самой идеи создания и до реализации в различных формах — ее личная разработка, а юридическим сопровождением проекта и защитой авторского права занимается «известная ведущая фирма».

В «Киевпастрансе» подтвердили увольнение Ольги Бальмен, а комментировать судьбу киевпастрансформеров отказались.

Источник: «Хмарочос»