Издатель Nacon разрабатывает сразу две игры по культовым боевикам RoboCop и Terminator [трейлеры]

Издатель Nacon провел презентацию, в рамках которой рассказал о своих будущих проектах. Разработчики взялись сразу за две культовые кинофраншизы RoboCop и Terminator.

Игра RoboCop: Rogue City от геймстудии Teyon представляет собой шутер от первого лица, в котором игрок примеряет на себя роль металлического полицейского, следящего за общественным порядком Детройта будущего. Озвучил главного героя тот самый Питер Уэллер, сыгравший роль робокопа в одноименном фильме Пол Верховена (кстати, есть вероятность, что мы увидим продолжение кинофраншизы).

Разработчики продемонстрировали геймплейный трейлер и рассказали, что игра выйдет в июне 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Ранее студия Teyon разработала широко известные в узких кругах игры Terminator: Resistance и Rambo: The Video Game.

Вторая новинка презентации Nacon — игра с рабочим названием Terminator Survival Project. Здесь информации намного меньше. Работает над игрой собственная студия издателя Nacon Studio Milan.

События игры развернутся сразу после Судного Дня, в котором ИИ SkyNet практически полностью уничтожает человечество, поручив окончательную зачистку роботам-убийцам. Проект будет представлять собой игру на выживание в открытом мире. Он выйдет на ПК и консолях текущего поколения в «обозримом будущем», точная дата пока не озвучивается, но авторы показали тизер.

Источник: Polygon (1, 2)