Специалисты IBM создали аккумулятор без кобальта, используя материалы из морской воды





В будущем электромобили будут играть важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, но пока они не являются идеальным вариантом. На сегодня большинство электромобилей работают на литий-ионных аккумуляторах, изготовленных из тяжёлых металлов, таких как никель и кобальт. Их поставки ограничены, а условия добычи не соответствуют нормам. У IBM Research Battery Lab есть решение – новая батарея, в которой отсутствуют тяжёлые металлы. Вместо них – материалы, полученные из морской воды.

По данным IBM, новые аккумуляторы могут превзойти существующие литий-ионные батареи по стоимости, времени зарядки (менее пяти минут, чтобы достичь 80%), удельной мощности и энергоэффективности. Такая батарея менее огнеопасна, её можно использовать в самолётах, электромобилях и умных энергосистемах.

В новом источнике питания используются три новых запатентованных материала, включая катодный материал, который не содержит кобальта и никеля, а также жидкий электролит. Эта уникальная комбинация способна подавлять образование дендритов металлического лития во время зарядки, что снижает вероятность возгорания аккумулятора. Чтобы вывести новую батарею за пределы лаборатории, команда исследователей IBM заключила партнёрское соглашение с Mercedes-Benz, поставщиком электролитных батарей Central Glass и производителем батарей Sidus. В дальнейших планах – разработка аккумулятора, повышение его производительности с помощью ИИ и поиск ещё более безопасных и высокопроизводительных материалов.

Источник: Engadget