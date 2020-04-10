Karma представила электрический фургон L4 E-Flex Van с системой автономного движения четвертого уровня на основе NVIDIA DRIVE AGX Pegasus

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Компания Karma Automotive представила полностью электрический минивэн L4 E-Flex Van с системой автономного движения четвертого уровня (SAE Level 4) на основе решения NVIDIA DRIVE AGX Pegasus. Этот коммерческий электромобиль станет одной из пяти новинок, построенных на фирменной платформе E-Flex, допускающих создание BEV (battery electric vehicle) и EREV (extended range electric vehicle) моделей.

Автономная система разрабатывалась совместно с китайской компанией WeRide, которая обеспечила полноценный 360-градусный обзор FoV (Field of View) на основе комплекса камер, радаров, лидаров и других сенсоров и датчиков. Отметим, что компания имеет реальный опыт использования своих технологий благодаря запуску в Китае службы роботакси на основе электромобилей Nissan Leaf.

“The Karma strategy is to look at what is coming next.” – VP Autonomous Driving and ADAS, Srini Gowda #KarmaAuto pic.twitter.com/u5FYY0H8ir — Karma Automotive (@KarmaAutomotive) April 7, 2020

Платформа Karma E-Flex Platform является чрезвычайно гибкой, при необходимости можно сконфигурировать 22 варианта в зависимости от требований заказчика. В частности, на платформу можно установить два или сразу четыре электродвигателя, что обеспечит повышенную грузоподъемность. Встроенное зарядное устройство может быть простейшим с зарядкой от обычной сети или более мощным с поддержкой скоростных зарядок, а при желании даже двухсторонним, что позволит использовать электрический минивэн в качестве «батарейки на колесах».

Естественно, количество двигателей и дополнительного оборудования повлияет на свободный объем, необходимый для размещения батарей, однако разработчики предусмотрели несколько типов батарейного блока различной формы и емкости. Разработчики рассчитывают, что автономные электрофургоны L4 E-Flex Van будут использоваться в качестве средства доставки заказов, товаров и грузов в пределах «последней мили».

Напомним, что ранее компания Karma Automotive обещала представить до конца 2020 года прототипы электрического пикапа и кроссовера, созданных на единой полноприводной платформе. Это позволит ей присоединиться к гонке пикапов/кроссоверов, в которой уже участвуют Tesla, Ford, Rivian, Bollinger и другие.

Источник: InsideEV’s