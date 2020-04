Karma представила электрический фургон L4 E-Flex Van с системой автономного движения четвертого уровня на основе NVIDIA DRIVE AGX Pegasus

Компания Karma Automotive представила полностью электрический минивэн L4 E-Flex Van с системой автономного движения четвертого уровня (SAE Level 4) на основе решения NVIDIA DRIVE AGX Pegasus. Этот коммерческий электромобиль станет одной из пяти новинок, построенных на фирменной платформе E-Flex, допускающих создание BEV (battery electric vehicle) и EREV (extended range electric vehicle) моделей.

Автономная система разрабатывалась совместно с китайской компанией WeRide, которая обеспечила полноценный 360-градусный обзор FoV (Field of View) на основе комплекса камер, радаров, лидаров и других сенсоров и датчиков. Отметим, что компания имеет реальный опыт использования своих технологий благодаря запуску в Китае службы роботакси на основе электромобилей Nissan Leaf.

“The Karma strategy is to look at what is coming next.” – VP Autonomous Driving and ADAS, Srini Gowda #KarmaAuto pic.twitter.com/u5FYY0H8ir

— Karma Automotive (@KarmaAutomotive) April 7, 2020