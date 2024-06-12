Spotify добавит lossless (Hi-Fi, музыку без потерь) в этом году в новом тарифе за +$5 — инсайдер

По словам инсайдера, Spotify в этом году представит новый, более дорогой премиальный план подписки, в котором наконец-то будет доступна цифровая музыка lossless (без потерь). Пользователи будут платить не менее $5 за лучшее качество аудио лучшего качества и новые инструменты для создания плейлистов и управления библиотекой.

Spotify будет позиционировать Hi-Fi как дополнительную опцию — это не замена каких-либо тарифов. Пользователи будут оставаться на текущих тарифах, если не выберут дополнительные возможности. Все вместе будет стоить в зависимости от базового тарифа, но ожидается примерно 40% наценки. в начале недели акции Spotify подорожали на 2,9%.

Spotify объявил о Hi-Fi аудио еще в феврале 2021 года, но развертывание до сих пор не произошло. Большинство других сервисов потоковой музыки уже предлагают аудио высшего качества.

Слухи о новом уровне подписки появился после повышения цен для пользователей Spotify во многих странах. на прошлой неделе компания заявила, что поднимет цены в США на $1 доллар в месяц в июле — до $11,99 в месяц. В прошлом году стоимость тарифа в США уже выросла на $1, до $10,99 после того, как была неизменной более 10 лет.

Новый премиальный план мог бы добавить Spotify сотни миллионов дохода, который затем будет распределен с владельцами прав на музыку. Пока неизвестно, какой процент пользователей заинтересован в новом тарифе и получат ли авторы музыки дополнительные выплаты.

Также подписчики нового плана смогут мгновенно создавать собственные списки воспроизведения для определенных видов деятельности, дат, времен года и тому подобное. Списки воспроизведения будут адаптироваться к каждому пользователю в зависимости от его поведения, со временем они смогут создаваться без подсказок.

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Источник: Bloomberg

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