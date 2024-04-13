Lossless у Spotify наближається: код програми містить згадки звуку без втрат у новій функції Music Pro

Музика без стиснення може все ж з’явитися в Spotify разом з застосунком, згадку про який знайшли у програмі. Фрагменти коду в останніх версіях Spotify для Android дає надію на можливість запуску lossless без втрат компанії в найближчому майбутньому.

Три роки ходили чутки про варіант передплати Spotify Hi-Fi, потів з’явилися чутки про тарифний план Supremium — схоже, Spotify знову змінив стратегію. Код вказує на те, що аудіо без втрат буде включено в додатковий застосунок Music Pro, який також включатиме функції діджейських реміксів. Отже, Music Pro — це не ще один план сам по собі, а якась додаткова можливість для Spotify Premium.

Користувача Reddit Hypixely відшукав код. На скриншотах можна побачити фрагменти, які свідчать про впровадження lossless. Згадки дуже прямі: «lossless», «музика 24 біт та 44,1 кГц».

Цікаво, що Spotify також планує якусь функцію оптимізації навушників, яка використовує «запатентовану технологію» для покращення звуку для конкретних моделей, причому AirPods від Apple згадуються в коді. Hypixely також вважає, що Music Pro дозволить розширений фільтр бібліотеки (за настроєм, жанром тощо). Spotify все більше просуває списки відтворення на основі штучного інтелекту, але невідомо, чи вони будуть частиною доповнення Music Pro.

Онлайн-курс "Комунікаційний менеджер" від Skvot. Ви отримаєте скіли комунікації, сформуєте CV та розробите власну one page strategy. Для своєї карʼєри та успішного масштабування бренду. Програма курсу і реєстрація

Джерело: The Verge