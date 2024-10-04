Спрос на подержанные авто из-за рубежа: какие модели выбирают украинцы?

В дополнение к 5,7 тыс. новых легковых автомобилей украинцы в сентябре также приобрели почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.

Это один из самых низких показателей 2024 года для этого сегмента авто. Меньше было только в январе. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, уменьшились на 19%. А по сравнению с августом 2024 года этот показатель упал на 34%.

Чаще всего украинцы завозят подержанные автомобили с бензиновыми двигателями. На них приходится доля в 46% от общего количества этой категории. Для сравнения, в сегменте новых авто на модели с бензиновыми ДВС приходится 37%.

Распределение по типам двигателей в сегменте подержанных авто в августе выглядит следующим образом:

Бензиновые автомобили — 46%; Дизельные автомобили — 25%; Электромобили — 19%; Гибриды и авто с ГБО — по 5%.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто сентября:

VOLKSWAGEN Golf — 1018 ед.; RENAULT Megane — 793 ед.; SKODA Octavia — 685 ед.; VOLKSWAGEN Tiguan — 483 ед.; VOLKSWAGEN Passat — 477 ед.; NISSAN Leaf — 440 ед.; AUDI Q5 — 426 ед.; AUDI A4 — 333 ед.; TESLA Model 3 — 325 од.; NISSAN Rogue — 322 ед.

Всего с начала 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Источник: Укравтопром