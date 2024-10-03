Традиционные ДВС все еще доминируют: 63% рынка новых авто в Украине

Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания все еще занимают почти две трети рынка новых легковых авто. На них приходится доля 63% от общего количества новых зарегистрированных транспортных средств. По сравнению с сентябрем 2023 года этот показатель уменьшился на 5 процентных пунктов. В прошлом году они занимали 68% рынка.

Самыми популярными среди украинцев остаются автомобили с бензиновыми ДВС. На них приходится 37% сентябрьских продаж новых авто. Это на 9 процентных пунктов меньше показателя сентября 2023 года. В то же время рыночная доля дизельных автомобилей увеличилась с 22% до 26%.

Также заметно увеличилась доля гибридов — с 17,4% до 21,5%. Немного добавил и сегмент электромобилей — с 14% до 15%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Самые популярные новые автомобили по типам двигателей:

Бензиновые авто — MAZDA CX5;

Дизельные авто — RENAULT Duster;

Гибридные авто — TOYOTA RAV-4;

Электромобили — ZEEKR 001;

Авто с ГБО — HYUNDAI Tucson.

Источник: Укравтопром