Новости Авто 01.10.2024 в 18:08 comment views icon

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто. Какие марки были самыми популярными

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В течение августа 2024 года в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это был новый рекорд за последние 32 месяца, что в Украине идет полномасштабная война. Однако уже в сентябре на авторынке наблюдается спад активности.

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В течение сентября 2024 года украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 30% меньше, чем в рекордном августе. Такое положение вещей можно считать вполне ожидаемым. После аномально высокого августовского спроса, наблюдавшегося на фоне планов украинских руководителей повысить налоги на покупку авто, наступила закономерная корректировка спроса и возвращение к типичным показателям.

Фактически, в сентябре 2024 года в Украине было зарегистрировано почти такое же количество новых легковых автомобилей, как и в сентябре 2023 года. Прирост составил всего 0,1%.

Лидером украинского рынка новых авто продолжает оставаться TOYOTA. Хотя по сравнению с сентябрем предыдущего года количество продаж этой марки сократились.

ТОП-5 брендов новых авто в Украине в сентябре 2024 года:

  1. TOYOTA — 840 авто (-13%);
  2. RENAULT — 541 авто (+21%);
  3. SKODA — 443 авто (-5%);
  4. BMW — 433 авто (-12%)
  5. VOLKSWAGEN — 336 авто (-48%).

Самым популярным автомобилем среди украинцев в сентябре стал кроссовер RENAULT Duster, на которого приходится 504 регистрации.

Всего за первые три квартала 2024 года украинцы приобрели 53 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: Укравтопром

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