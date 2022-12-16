Спутник NOAA-21 прислал первые изображения Земли с прибора VIIRS: заснеженные Гималаи, бирюзовое Карибское море и облака смога над Индией

NOAA-21 прислал первые изображения, полученные прибором VIIRS, с потрясающими пейзажами бирюзовых вод Карибского моря, заснеженными Гималаями и… облаками смога над Северной Индией.

Месяц назад, 10 ноября 2022 года, NASA запустило спутник NOAA-21 с базы космических сил Ванденберга в Калифорнии. Инструмент VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) на NOAA-21 начал собирать данные о Земле 5 декабря, когда спутник проходил над восточным побережьем США. Информация для глобального изображения фиксировалась в течение суток между 5 и 6 декабря.

Прибор VIIRS обеспечивает глобальные измерения атмосферы, суши и океанов, а также предоставляет информацию, которую ученые могут использовать в различных областях: от прогнозирования урожая до анализа распространения дыма лесных пожаров. Над океанами прибор измеряет температуру поверхности воды (показатель важный для мониторинга формирования ураганов), а также фиксирует ее цвет (помогает ученым контролировать активность фитопланктона).

«Бирюзовый цвет, который виден вокруг Кубы и Багамских островов на изображении, вызван осадками в мелководьях вокруг континентального шельфа», — сказал доктор Сатья Каллури из NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований).

Над землей VIIRS может обнаруживать и измерять лесные пожары, засухи и наводнения, и его данные можно использовать для отслеживания плотности и движения дыма лесных пожаров. На правом нижнем изображении выше показан туман и смог над Северной Индией, которые, вероятно, вызваны сжиганием сельскохозяйственных культур. На севере также видны заснеженные Гималаи и плато Тибета.

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Одной из уникальных особенностей VIIRS является его диапазон «день-ночь», прибор может фиксировать ночные изображения огней города, молнии, полярные сияния, свет от кораблей и пожары. Прибор также генерирует критические экологические данные по снежному и ледовому покрову, облакам, туману, аэрозолям и пыли, а также состоянию сельскохозяйственных культур.

«Мы запускаем несколько метеорологических спутников, чтобы иметь больше шансов, что какой-то из них продолжит работать. Космос – опасная среда. Случаются утраты инструментов или спутников, но данные, которые они получают слишком важны, поэтому мы не можем их потерять», – говорит доктор Глисон.

NASA и NOAA совместно контролируют разработку, запуск, испытание и работу всех спутников в рамках программы Объединенной полярной спутниковой системы (Joint Polar Satellite System). NOAA финансирует и управляет миссией, операциями и данными. NASA и коммерческие партнеры разрабатывают и строят приборы, космические корабли и наземную систему, а также запускают спутники.

Две недели назад свое первое глобальное изображение получил инструмент ATMS (Advanced Technology Microwave Sounde) NOAA-21.

Прибор дает синоптикам глобальную трехмерную картину температуры и влажности нашей атмосферы — фундаментальную информацию, необходимую моделям, которые ежедневно прогнозируют погоду и предупреждают об ураганах, наводнениях, засухах, аномальной жаре, вьюгах и других погодных явлениях. Поскольку ATMS наблюдает за Землей в микроволновом диапазоне электромагнитного спектра, он как рентген видит сквозь облака структуру атмосферы и может заглянуть внутрь штормов.