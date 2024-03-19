Спиноф «Дюны» или новая игра Remedy? Новую документалку о подразделении СБУ «Белый волк» отсняли в Федеральном Бюро Контроля

Подразделение «Белый волк», входящее в состав Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины, на текущий момент уже уничтожило на фронте более 800 единиц российской техники. Чтобы украинцы могли больше узнать об этом подразделении, СБУ подготовила документальный фильм.

«Белый волк» состоит из добровольцев-патриотов, которые с началом полномасштабного вторжения вошли в ЦСО «А» СБУ. С тех пор участники подразделения участвовали в операциях по обороне Киевской области, освобождению территорий Харьковской, Запорожской, Донецкой областей и Херсона. «Белый волк» особенно отличился во время освобождения Изюмщины. Перед тем, как туда заходили Силы обороны, бойцы подразделения, по сути, сожгли вражеский бронекулак.

По словам председателя СБУ Василия Малюка, многие бойцы подразделения получили государственные награды за свое мужество.

«Самым ярким результатом «Белого волка» является количество уничтоженной техники врага: не менее 800 единиц с начала полномасштабной агрессии. И это не все. Они также уничтожили около 300 объектов, таких как фортификационные сооружения, склады, огневые позиции», — подчеркивает руководитель ЦСО «А» СБУ Евгений Хмара.

По словам командира подразделения «Белый волк» Олега Емеца, только в Харьковской области «волки» сожгли более 50 российских танков. Это ослабило оборону противника и позволило ВСУ с минимальными потерями и очень быстро освободить территории.

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Он добавил, что «Белый волк» специализируется на работе с беспилотниками, одним из первых объединив их разведывательную и ударную функции. С тех пор подразделение сосредоточилось на обучении и развитии таких военных профессий, как пилоты, штурманы, стрелки-наводчики и инженеры-саперы.

В фильме «СБУ: спецназовцы победы» бойцы «Белого волка» рассказали о различных примерах боевой работы, в том числе и о том, как один экипаж поразил за ночь 13 единиц вражеской техники. Также поделились эмоциями из-за потери побратима Александра Энгеля (позывной «Боцман») в Харьковской области и о личной мотивации бороться до Победы.

Фильм «СБУ: спецназовцы победы» создан компанией «Украинский продюсерский хаб» (UpHub) при содействии Министерства культуры Украины. Режиссер ленты — Артур Лерман.

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