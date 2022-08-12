SSD потребляют меньше энергии чем HDD, но вредные выбросы при их производстве в два раза больше [Исследование]

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон и Университета Британской Колумбии опубликовали исследование, в котором утверждается, что производство твердотельных накопителей может привести к удвоению выбросов углерода по сравнению с изготовлением HDD. В исследовании анализируется углеродное воздействие различных устройств и компонентов на протяжении всего срока их службы.

Хотя работающие SSD потребляют меньше энергии, а также обеспечивают на порядок превосходящие скорости обмена данными, чем жесткие диски, производство твердотельных накопителей приводит к гораздо более высоким выбросам. Производственные процессы по-прежнему используют в основном ископаемое топливо. У жестких дисков также есть и другие преимущества.

В исследовании утверждается, что твердотельные накопители создают самые высокие выбросы (с учетом производства) среди всех компонентов системы — 38% от общего объема выбросов, связанных с ПК. Для сравнения, на HDD приходится 9% выбросов, на видеокарту — 11%, на процессор — 4%, на материнскую плату — 17%, на ОЗУ — 9%, на блок питания — 4 %, а на корпус — 6%. При расчетах учитывалась емкость накопителя 512 ГБ, но утверждается, что количество выбросов увеличивается линейно с ростом емкости.

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В течение 5-10 лет жесткий диск будет потреблять больше энергии, чем твердотельный накопитель, но меньше, чем затрачено на создание SSD. Для уменьшения вредных выбросов исследователи предлагают выпускать более долговечные накопители и чаще использовать HDD.

О том, как SSD ускоряют работу игр на консолях можно узнать из статьи на ITC.ua.

Источник: TechSpot