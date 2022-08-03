AMD показала референсную систему Ryzen 7000 с SSD-накопителем на базе 232-слойных чипов TLC и интерфейса PCIe Gen5

Во время проведения мероприятия 2022 Flash Memory Summit компании AMD и Phison продемонстрировали платформу Ryzen 7000 с твердотельным накопителем на базе интерфейса PCIe Gen5.

Это не первый раз, когда Phison демонстрирует скорость SSD-накопителей следующего поколения. В мае этого года компания продемонстрировала свой PCIe-контроллер PS5026-E26, подключённый к материнской плате ASUS X670 Hero ROG. Тогда SSD предлагал скорость последовательного чтения до 12 ГБ/с и скорость записи до 10 ГБ/с.

В этот раз во время демонстрации не использовалась промежуточная карта PCIe, накопитель подключался напрямую к слоту M.2 и работал посредством доступных для процессора линий PCIe Gen5. Устройство основано на 232-слойных чипах Micron B58R TLC, которые всё ещё находятся на этапе доводки. В данной демонстрации скорость чтения и записи оказалась немного ниже – около 10 ГБ/с. На текущий момент эта новая флэш-память TLC работает со скоростью 1600 МТ/с, однако она должна достичь скорости 2000 МТ/с, что в конечном итоге должно обеспечить скорость последовательного чтения/записи 12/11 ГБ/с.

Показанная эталонная платформа AMD Ryzen 7000 оснащена неизвестным процессором Ryzen с кодом OPN «100-000000593-20_Y». Благодаря предыдущим утечкам уже удалось частично ознакомиться с характеристиками этого чипа. CPU представлял собой 6-ядерный процессор Ryzen 5 7600X Raphael с микроархитектурой Zen4.

Как ожидается, грядущие чипсеты AMD X670 и B650 будут поддерживать накопители PCIe Gen5 M.2. Компания также намерена представить версии чипсетов X670E и B650E, которые дополнительно обеспечат поддержку интерфейса Gen5 для нужд GPU. Пока что на рынке не доступны накопители и игровые процессоры с поддержкой PCIe Gen5. Как ожидается, они появятся на рынке в четвёртом квартале.

Источник: videocardz