США поддержали идею создания аналогов приложения «Дія» в других странах и уже выделили на ТЭО $650 тыс.

В кулуарах всемирного экономического форума в Давосе Саманта Пауэр высказалась о желании США распространить успех приложения «Дія», в других странах. По словам Пауэр, Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило финансирование Министерству цифровой трансформации Украины для помощи в разработке «Діи» и повышения безопасности приложения, а также выделило $8,5 млн на расширение услуг приложения во время войны

Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, и USAID планирует начать обсуждение со странами возможности использования «Діи» в качестве шаблона для создания собственных приложений. В рамках форума вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров обсуждает эту идею с несколькими странами и потенциальными партнерами из частного сектора, которые могли бы помочь с ее реализацией и масштабированием. Саманта Пауэр рассматривает эти усилия как часть более широкой помощи с демократическим реформаторам во всем мире.

«Мы хотим посмотреть на яркие пятна, на страны, которые привержены прозрачности и борьбе с коррупцией, которые противоречат глобальным тенденциям», — сказала Пауэр. Она отметила, что правительство Молдовы уже выразило интерес к подходу Украины к электронному управлению.

Пауэр также надеется на сотрудничество со странами глобального юга. По ее словам, учитывая нынешние экономические препятствия, те лидеры, которые работают над искоренением коррупции и улучшением управления, получат дополнительную возможность для улучшения жизни своих граждан. По ее мнению, приложение, которое помогает гражданам платить налоги или получать доступ к документам, не ожидая в очереди часами, может стать одним из ощутимых улучшений.

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При внедрении подобных приложений следует уделять особое внимание безопасности и конфиденциальности. Правительство потенциально может использовать такое приложение для отслеживания перемещений и действий граждан или манипуляций с предоставлением государственных услуг. Пауэр отметила, что эти вопросы еще не до конца продуманы, USAID подходит к ним с осознанием всех рисков, присущих внедрению новых информационных технологий. Оно делает ставку на то, что воспроизведение модели «Дія» будет способствовать доступу к услугам, экономическому росту и прозрачности правительства.

По словам Пауэр, проект находится в зачаточном состоянии. На данный момент выделено $650 тыс. на проведение технико-экономических обоснований в странах, выразивших интерес, в том числе по таким факторам, как проникновение смартфонов и вопросы регулирования.

Приложение «Дія» было запущено в Украине в 2020 году. Оно позволяет гражданам получать доступ к документам, удостоверяющим личность, регистрировать бизнес, получать различные государственные услуги и участвовать в опросах общественного мнения с помощью смартфона. Программа постоянно расширяет функциональность, в том числе и опциями, полезными во время войны – такими, как сообщения об ущербе от российских ударов. По состоянию на конец 2022 года приложением «Дія» пользовались около 18,5 млн человек — более половины взрослого населения Украины.

Источник: Axios