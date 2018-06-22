Стали известны полные характеристики и цена планшета Xiaomi Mi Pad 4

Накануне официального анонса планшета Xiaomi Mi Pad 4 производитель продолжает строго дозировано делиться информацией о грядущей новинке. На этот раз озвучены сведения о доступной памяти, цены и некоторые функции устройства.

Мы уже знаем, что планшет Xiaomi Mi Pad 4 получит LCD дисплей диагональю 7,9 дюйма с Full HD разрешением (плотность размещения пикселей 320 PPI) и процессор Qualcomm Snapdragon 660, работающий на частоте 2,0 или 2,2 ГГц. По неподтверждённым данным, возможно использование дисплея с соотношением сторон соотношение сторон 18:9. На рынок поступят модификации, отличающиеся конфигурацией памяти и поддержкой мобильной связи. Базовая версия с модулем Wi-Fi содержит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Для более требовательных пользователей предлагается версия с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и модулем связи LTE. Прочие характеристики моделей идентичны. Сообщается о наличии одиночной 13-мегапиксельной камеры на задней панели и 5-мегапиксельной камеры на лицевой панели. При этом камера на лицевой панели помимо съёмки селфи и видео звонков также может использовать и для разблокировки устройства благодаря поддержке функции распознавания лица пользователя. Батарея имеет ёмкость 6000 мАч. Из коробки предлагается версия Android 8.1 Oreo.

Как уже сообщалось ранее, официальная презентация планшета Xiaomi Mi Pad 4 ожидается 25 июня. Цена конфигурации с 4/64 ГБ памяти и модулем Wi-Fi составляет $230. Версия, которая включает 6/128 ГБ памяти и модуль LTE, оценивается в $305.

Источник: gsmarena