Starlink обошел ракеты: SpaceX заработала $8,2 млрд на спутниковой связи в 2024 году

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Сервис спутниковой связи Starlink официально стал крупнейшим источником дохода SpaceX.

Согласно Novaspace (через Space News), в 2024 году космическая компания Илона Маска заработала $11,8 млрд, и несмотря на то, что эти оценки несколько разнятся в отчетах (некоторые называют сумму до $13,1 млрд) — все однозначно указывают, что Starlink существенно обогнал по доходам подразделение космического транспорта.

Февральский отчет Payload Space утверждал, что Starlink принес $8,2 млрд дохода в прошлом году и увеличил количество клиентов на 100% до 4,6 млн пользователей. Тем временем от запусков ракет SpaceX получила до $4,2 млрд (где на Falcon пришлось 134 миссии).

Факторы роста дохода Starlink почти вдвое за год включают международное расширение, положительный денежный поток (еще два года назад Маск отчитывался о безубыточности подразделения) и, что наиболее интересно, военные контракты. В таблице можно заметить один очень интересный момент: специализированный сервис Starlink под названием Starshield, сосредоточенный на предоставлении зашифрованной связи (и других услуг) правительству США и военным, всего за два года с момента анонса стал вторым по величине источником дохода в Starlink ($2 млрд).

Кстати, другой отчет Quilty Space прогнозировал, что в 2025 году военные контракты спровоцируют рост дохода Starlink до $11,8 млрд (столько же, по некоторым оценкам, SpaceX заработала в 2024 году в целом). Этот же документ засвидетельствовал контракт с Пентагоном на $537 млн по предоставлению услуг вооруженным силам Украины до 2027 года (хотя и в свете последних событий наши партнеры задумываются об альтернативах).

Несмотря на то, что Starlink пока доминирует на рынке широкополосного доступа на низкой орбите (LEO), в эту сферу понемногу заходят новые конкуренты. Неделю назад Amazon запустила первую партию собственных интернет-спутников Kuiper; компания планирует развернуть сеть из 3232 спутников и уже участвует в исследованиях с оборонными ведомствами США, такими как Отдел оборонных инноваций и Научно-исследовательская лаборатория ВВС. Другой сервис, Eutelsat (OneWeb), сейчас имеет более 600 спутников на орбите.

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Раздел Технологии выходит при поддержке

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