Starlink ускоряется — SpaceX начала сотрудничество с Cloudflare

SpaceX Илона Маска сотрудничает с Cloudflare для повышения производительности своего спутникового интернет-сервиса Starlink, сообщает The Information со ссылкой на человека, непосредственно знакомого с проектом.
Акции Cloudflare, предоставляющей услуги доставки контента, подскочили на 7,2%.
Компании работают над тем, чтобы расширить сеть мини-центров обработки данных Starlink по всему миру, что могло бы помочь ей обеспечить более высокую скорость сети для своих клиентов.
Starlink – один из растущего количества производителей малых спутников, сосредоточенных на предоставлении спутникового Интернета, включая Amazon.com, британскую OneWeb и венчурную компанию Planet.
Финансовые условия партнерства не разглашаются.
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