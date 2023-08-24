Starlink ускоряется — SpaceX начала сотрудничество с Cloudflare

SpaceX Илона Маска сотрудничает с Cloudflare для повышения производительности своего спутникового интернет-сервиса Starlink, сообщает The Information со ссылкой на человека, непосредственно знакомого с проектом.

Акции Cloudflare, предоставляющей услуги доставки контента, подскочили на 7,2%.

Компании работают над тем, чтобы расширить сеть мини-центров обработки данных Starlink по всему миру, что могло бы помочь ей обеспечить более высокую скорость сети для своих клиентов.

Starlink – один из растущего количества производителей малых спутников, сосредоточенных на предоставлении спутникового Интернета, включая Amazon.com, британскую OneWeb и венчурную компанию Planet.

Финансовые условия партнерства не разглашаются.