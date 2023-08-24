Новости Технологии 24.08.2023 в 17:22

Starlink ускоряется — SpaceX начала сотрудничество с Cloudflare

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

SpaceX Илона Маска сотрудничает с Cloudflare для повышения производительности своего спутникового интернет-сервиса Starlink, сообщает The Information со ссылкой на человека, непосредственно знакомого с проектом.

Акции Cloudflare, предоставляющей услуги доставки контента, подскочили на 7,2%.

Компании работают над тем, чтобы расширить сеть мини-центров обработки данных Starlink по всему миру, что могло бы помочь ей обеспечить более высокую скорость сети для своих клиентов.

Starlink – один из растущего количества производителей малых спутников, сосредоточенных на предоставлении спутникового Интернета, включая Amazon.com, британскую OneWeb и венчурную компанию Planet.

Финансовые условия партнерства не разглашаются.

Ограничения Starlink на фронте и разговоры с путиным — Как Маск стал «серым кардиналом» в США [биография техномиллиардера по The New Yorker]

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Огляд Anker 737 Power Bank
https://secure.gravatar.com/avatar/9730b5beda7af1b8d0cc34db7eda0b2e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/9730b5beda7af1b8d0cc34db7eda0b2e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Alex84

Головний Модератор Блогів

Блоги
Nokia 5500 music sport edition — вічна пам’ять легенді
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Блоги
Чому iPhone 13 mini єдиний та найкращий компактний флагман
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить